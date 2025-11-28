Revelan la posible canción colombiana que Dua Lipa interpretará en Bogotá

Quedan pocas horas para que comience el concierto de Dua Lipa en Bogotá, y cientos de fanáticos ya esperan con emoción un show inolvidable.

¿Cómo será el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

La artista llega a la capital este viernes 28 de noviembre con su gira Radical Optimism Tour. Los seguidores tienen grandes expectativas, pues en cada país que ha visitado ha sorprendido con presentaciones cargadas de energía, producción y momentos especiales.

En los últimos días, Dua Lipa compartió fotografías de su paso por Bogotá, donde se le vio visitando el Museo Botero, recorriendo calles del centro histórico y probando comida típica, entre ella la tradicional arepa con huevo.

Además, varios fanáticos han logrado acercarse a la cantante para saludarla y vivir un momento especial antes del concierto.

¿Cuál sería la canción de Shakira que podría interpretar Dua Lipa?

En redes sociales, especialmente en X, surgieron varias teorías sobre la canción colombiana que Dua Lipa podría interpretar en su show. Recordemos que durante su concierto en Perú, sorprendió cantando Cariñito, por lo que muchos creen que podría repetir un gesto similar en Bogotá.

Entre las opciones mencionadas por los usuarios aparecen temas de Carlos Vives, Juanes y, por supuesto, de Shakira. Sin embargo, un video viral muestra a Dua Lipa cantando Antología, una de las canciones más emblemáticas de la barranquillera, lo que ha desatado aún más especulaciones.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre si la interpretará en el concierto, la noche promete ser una de las más memorables del año y cerrar con broche de oro su gira por Latinoamérica.