Ricky Martin defiende a Karol G tras ser omitida en una publicación de moda: ¿qué ocurrió?

Karol G es nuevamente tendencia en redes sociales tras participar en la nueva edición del ‘París Fashion Week’ con el que las casas de moda más exclusivas celebran sus nuevos lanzamientos y las últimas colecciones de la temporada.

No obstante, su participación desató una nueva polémica en redes, pues algunos artistas salieron en su defensa tras ser omitida en una publicación de moda.

Ricky Martin defiende a Karol G tras ser omitida en publicación

La intérprete de ‘Papasito’ tuvo la oportunidad de asistir al desfile del nuevo lanzamiento de la casa Schiaparelli, con el que las diferentes prendas fueron muestra del lujo y exclusividad de los diseños de temporada. Por esto, la antioqueña estuvo acompañada de grandes celebridades internacionales como Dua Lipa, Cardi B, entre otras.

En una reciente publicación de la revista internacional Dazed Fashion, por medio de su cuenta oficial en Instagram, se compartió un fragmento en el que se observa a la antioqueña junto a las dos artistas internacionales.

Sin embargo, en el respectivo copie del post se hace mención de las mujeres, menos de Karol G por lo que esto desató la indignación por parte de algunos internautas, quienes manifestaron que dicho gesto corresponde a presuntos actos de discriminación hacia los artistas latinos.

Así mismo, el cantante y actor Ricky Martin se sumó a la discusión al manifestar su inconformidad al no haber citado a la intérprete de ‘Ivonny bonita’: “Disculpe, pero ¿quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?”. También, la actriz Eiza Gonzáles recalcó su indignación con el hecho, en los comentarios del mismo post.

¿Por qué no me sorprende que hayas decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí, señaló?

Por supuesto, los internautas no se hicieron esperar ya que algunos calificaron el hecho como una “falta de respeto” hacia la artista. Así mismo, se sumaron discusiones sobre la relevancia del género urbano y la representación de éste en la voz de una mujer.

Karol G y su inconveniente en la ‘París Fashion Week’

Por otro lado, la cantante impactó con su gran figura al portar un lujoso y exclusivo vestido de la marca Schiaparelli, una de las casas de lujo con gran relevancia en la semana de la moda.

No obstante, la prenda no le permitió caminar de manera tranquila ya que tuvo algunos inconvenientes al subir las escaleras del lugar en donde se iba a realizar el evento. Por esto, tuvo la necesidad de caminar de la mano con algunos escoltas, quienes alzaron la cola de la prensa para que no resbalara.