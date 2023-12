'Rigo': ¿Evaristo Rendón existió realmente en la vida de Rigoberto Urán?

La producción del Canal RCN ‘Rigo’ se ha convertido en la preferida de todas las noches por los colombianos, pues la historia de uno de los deportistas más exitosos en la historia de Colombia ha cautivado a las familias del país gracias a su autenticidad y dificultades que tuvo durante su infancia y adolescencia para ser quien es hoy en día.

Evaristo Rendón es tal vez uno de los personajes a los que los colombianos le han tomado más rencor en esta fantástica producción debido a todas las acciones que hizo en contra de la familia del pedalista Rigoberto Urán y por tal razón el propio ciclista fue quien confirmó si efectivamente esta persona existió en la vida real.

¿Evaristo Rendón existió en la vida real?

En las noches de los colombianos se han podido ver los malos tratos que tuvo Evaristo Rendón con ‘Rigo’ y toda su familia, todas las difíciles situaciones que tuvo que pasar el ciclista a costa de el señor Rendón, incluyendo la hipoteca de la casa de los Urán en Urrao.

Así entonces, el propio ciclista fue quien reveló que efectivamente el señor Evaristo existió y sí se portó bastante mal con toda su familia. Tanto así que la mamá del ciclista antioqueño narró un suceso lamentable de su vida alrededor de Evaristo Rendón.

Mediante sus redes sociales, ‘Rigo’ invitó a su mamá a que fuera ella la que confirmara si Evaristo había existido.

“Hey muchachos, para todos los que me preguntan sí Evaristo existió, que no se qué… pues vea, aquí está el testimonio más importante, el de mi mamá para que vea cómo es la vuelta. Ma diga lo que sabe”, empezó diciendo el ciclista.

“Él llegó y me dijo que “le iba a meter candela a esto, a la casa” porque no le pagaba y porque no veía que le fuera a pagar pronto y entonces yo le dije: “ah bueno, métale candela, bien pueda, pero me dice el día y la hora para yo salir con los niños, yo no tengo con qué pagarle”, dijo la madre de Rigoberto Urán.

Esta anécdota se suma a que en varias entrevistas ‘Rigo’ ha asegurado que su familia vivió muchas dificultades en su niñez y una de ellas fue tener a Evaristo Rendón en su vida: "Nuestra familia tuvo muchas dificultades, y Evaristo representa esa parte de nuestra historia".