Rigoberto Urán inauguró 'Grosería': conozca los precios del restaurante del 'Toro de Urrao'

Rigoberto Urán lleva un tiempo alejado de la bicicleta y todo tiene una explicación. El 'Toro de Urrao' está en territorio antioqueño, pues el sábado inauguró un lujoso restaurante en Rionegro, el cual bautizó 'Grosería'. El medallista olímpico en Londres 2012 se mostró alegre por la apertura de este nuevo negocio y contó con la presencia de grandes deportistas, de la talla de Mariana Pajón.

Urán, que tiene contrato con el EF Education-EasyPost hasta el 2024, no corre desde el Mundial de Ciclismo de Glasgow, donde no pudo finalizar el recorrido. El subcampeón del Tour de Francia 2017 está expandiendo su portafolio empresarial, el cual cuanta con: 'La Finca de Rigo', 'El Giro de Rigo', 'Taller Go Rigo Go' y 'Uranium Bicicletas'.

Pues bien, 'Grosería' fue un proyecto que lideró junto a su esposa Michelle Durango. "Un restaurante muy especial, que nos habíamos soñado, que hoy lo estamos viendo y nos hace demasiado orgullosos. Va a ser un espacio que la gente va a querer repetir. Los amigos van a poder ser auténticos", dijo la pareja del 'escarabajo'.

Le puede interesar: El absurdo premio económico que recibirá Santiago Buitrago por su Top-10 en la Vuelta a España

"Los sueños se construyen y a veces toman tiempo, pero cuando trabajamos por ellos con amor: ¡Se cumplen! Un lugar con una esencia auténtica que solo Rigoberto Urán y Michelle Durango podrían darle, lleno de experiencias irreverentes que siempre querrán repetir y una cocina sin límites que te conquistará", expresaron en la cuenta de Instagram de 'Grosería'.

¿Cuáles son los precios del restaurante de Rigoberto Urán?

'Grosería' ofrece una gran diversidad de precios. Sus entradas van desde los $31.900 (Armonía: coliflor de oriente) hasta los $184.900 (Bulgogi Beef). El recomendado es un plato llamado 'Muriendo de Amor', que consiste en un "cráneo de chocolat, con pintura dorada, relleno de blondie cremoso con arándanos, helado de tres leches, esferificaciones de coulis de frambuesas y romero", que tiene un precio de $55.000.



Los platos fuertes van desde los $36.900 (tabulé de quinua) hasta los $184.000 (rib eye angus certified).