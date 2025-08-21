CANAL RCN
Rigoberto Urán se hizo un procedimiento estético en el rostro: ¿tuvo algún cambio?

Rigoberto Urán, mediante un video que publicó en Instagram, explicó cuál es el objetivo del procedimiento estético que se realizó.

Foto: AFP.

agosto 21 de 2025
12:44 p. m.
Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, reveló en sus redes sociales que el pasado 20 de agosto de 2025 se realizó un procedimiento estético en su rostro.

De acuerdo con lo que manifestó el pedalista, sin dejar a un lado el característico tono jocoso, el objetivo del tratamiento es que lo ayude a eliminar algunas cicatrices que tiene.

¿Cuál fue exactamente el procedimiento estético que le realizaron a Rigoberto Urán durante las últimas horas? ¿Tuvo algún cambio tras la primera sesión? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: este fue el tratamiento estético que le realizaron a Rigoberto Urán en las últimas horas

Rigoberto Urán, que es muy activo en Instagram, publicó un video en el que mostró que una dermatóloga estaba utilizando una máquina para mejorar la producción de colágeno en su rostro.

En el video, con la actitud bromista que siempre suele tener 'Rigo', le dijo a la especialista que quería que lo dejara como cuando tenía 18 años y aseguró que Michelle Durango, su esposa, era la que le decía que se realizara esos tratamientos.

Además, la doctora explicó cuáles son los beneficios que le brindará el procedimiento a Rigoberto Urán tras activar la producción de colágeno.

"Esto sirve para mejorar la producción de colágeno y rejuvenecer la piel", enfatizó la dermatóloga.

Tras esas palabras, Rigoberto Urán le recordó que el trabajo iba a ser arduo porque tiene cicatrices en múltiples partes del cuerpo, pero la doctora le dijo que los resultados serían los mejores.

En medio de esa coyuntura, en las últimas historias de Instagram se ha podido ver a 'Rigo' con la piel un poco más reluciente y la especialista comentó en el post que el proceso seguirá.

 

Estas han sido las reacciones de Rigoberto Urán tras el procedimiento estético

Luego de que Rigoberto Urán publicó el video, sus seguidores reaccionaron de inmediato con diferentes comentarios.

"Jajaja quedarás de 20", "las cicatrices le dan carácter y son memoria", "muy bien, 'Rigo', estás en buenas manos", "'Rigo' es el mejor" y "excelente tecnología", han sido algunos de los mensajes.

 

 

