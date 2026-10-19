Disfraces más populares para el Halloween 2026, según la Inteligencia Artificial

Halloween es todo un acontecimiento mundial y la Inteligencia Artificial lo sabe. Como es costumbre, cada año nacen innovadoras ideas para recrear los mejores y más auténticos disfraces que se lucirán durante la noche de brujas.

Pero para esta ocasión, las opciones se encuentran divididas entre los convencionales disfraces terroríficos y las nuevas opciones que se pueden generar a partir de situaciones virales, artistas mediáticos, entre otras figuras de mayor reconocimiento en el mundo.

Disfraces de moda para el Halloween 2026

La fiesta del 31 de octubre pone a vibrar a los más fieles fanáticos de esta festividad que posee más de dos mil años de historia y que tiene origen celta. Para cada año, las tendencias logran hacer lo suyo al incidir directamente en la decisión de los fanáticos que optan por protagonizar figuras públicas.

Para el 2026, ChatGPT hizo una selección de los acontecimientos más populares que estuvieron relacionados directamente con artistas o personajes de alto impacto.

La primera opción corresponde a la personificación de Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX. Para este disfraz solo se debe utilizar un look completamente blanco, hombreras y un micrófono de hebilla.

Otro de los elegidos es recrear la enternecedora historia del mono ‘Punch’ y su adorable peluche. Para esto se recomienda utilizar un disfraz de mono, maquillaje y el popular peluche que abraza el pequeño macaco.

El disfraz de Hannah Montana será indiscutiblemente otro de los favoritos durante el 2026. Su aniversario número 20 ha evocado nostalgia entre los más fieles fanáticos de la serie. Para recrearlo solo se necesita una peluca rubia, chaqueta con brillantes y un micrófono.

Si se habla de más artistas que fueron virales durante el año, ChatGPT hizo una recomendación para recordar a aquellos que ya no están. Uno de los disfraces que apuntan a llevarse las miradas de todos corresponde al del cantante Oliver Tree. Para esto se requiere una peluca o un corte de cabello en forma de tazón y una chaqueta vintage colorida.

Si se trata de llevarse los comentarios y generar polémica, ChatGPT sugirió el disfraz de Kylie Jenner durante su participación por la pasarela de Victoria’s Secret. Para este se requiere de unas alas blancas, un top brillante y una falda de color blanco.

Otros disfraces virales para Halloween

Los disfraces convencionales tampoco están descartados del todo para este año. Algunas de las tendencias sugeridas son: vampiro glamuroso, vaquera, hada oscura, pirata moderno, estrella disco de los 70, bruja moderna, ángel y demonio, bailarina, diosa griega, caballero con armadura y el infaltable fantasma de sábana blanca y lentes oscuros.