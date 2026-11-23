La Federación de Víctimas del Terrorismo y de las Farc en Colombia lanzó una alerta sobre un supuesto interés de Sandra Ramírez, exintegrante de las extintas Farc y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de abandonar el país.

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La organización pidió a las autoridades verificar la información y adoptar las medidas necesarias para garantizar su permanencia y comparecencia dentro de los procesos judiciales que adelanta la justicia transicional.

Según la denuncia hecha pública por la Federación, la exguerrillera, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo, estaría buscando trasladarse a Ecuador. De acuerdo con la organización, esta eventual salida tendría como propósito evitar responder por los procesos en los que actualmente participa ante la JEP.

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El director ejecutivo de la Federación de Víctimas aseguró que la entidad tiene conocimiento de manera preliminar sobre un presunto interés de Sandra Ramírez de “huir de la justicia”, por lo que solicitó a la jurisdicción especial tomar acciones que permitan garantizar que continúe compareciendo ante los requerimientos judiciales.

Piden medidas para garantizar su comparecencia

La organización hizo un llamado directo a la JEP para que evalúe la situación y adopte las decisiones que considere pertinentes frente a la denuncia. Asimismo, expresó preocupación por una eventual inasistencia de la excombatiente a los compromisos adquiridos dentro del sistema de justicia transicional.

La Federación sostuvo que una eventual salida del territorio nacional podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente en los procesos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

Sandra Ramírez comparece en el macrocaso 07

Actualmente, Sandra Ramírez figura como compareciente ante la JEP en el marco del macrocaso 07, que investiga presuntos hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las antiguas FARC.

La denuncia conocida en las últimas horas señala que la exintegrante de la organización insurgente estaría buscando trasladarse a Ecuador para evitar enfrentar las actuaciones derivadas de ese proceso. Sin embargo, hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales de la JEP ni de otras autoridades sobre la veracidad de la advertencia formulada por la Federación de Víctimas.

Ante esta situación, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer si existe algún riesgo real de salida del país y determinar si es necesario adoptar medidas que garanticen la continuidad de la comparecencia de Sandra Ramírez ante la justicia transicional.