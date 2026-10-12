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Rock al Parque 2026: récord histórico de asistencia y quejas por logística en el segundo día de festival

Los asistentes al festival también denunciaron problemas en el sonido durante la presentación de Mon Laferte.

Rock al Parque 2026: récord histórico de asistencia y quejas por logística en el segundo día de festival
Foto: Rock al Parque | @Theo_Gonzalez

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
10:20 a. m.
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La alcaldía de Bogotá confirmó este lunes 12 de octubre la cifra oficial de asistentes al segundo día de Rock al Parque 2026: 274.500 personas ingresaron al Parque Simón Bolívar para disfrutar de las presentaciones de Mon Laferte, Esteman, Serú Girán, Gondwana & Quique Neira o Nicolai Fella, entre otros.

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Según la entidad, esta cantidad de personas es el equivalente a llenar 8 veces el estadio El Campín, y marcó un récord histórico de asistencia para el festival y para el parque Simón Bolívar. "Gracias, Bogotá, por hacer de Rock al Parque una fiesta inolvidable", escribieron en su cuenta de X.

Quejas por logística: el punto negativo del día 2 de festival

A pesar de la gran convocatoria que ha tenido la edición 30 de Rock al Parque, el punto negativo de la jornada del domingo estuvo por parte de la logística y organización, que, según los asistentes, no estuvo a la altura de la magnitud de un evento que logra reunir a tantas personas.

Aglomeraciones a la salida, personas trepadas en los alambrados y problemas para tomar el transporte público son algunas de las quejas que más han manifestado los usuarios que asistieron al parque a través de redes sociales y con videos que demuestran la dificultad que había para movilizarse dentro del evento.

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También denunciaron problemas con el sonido durante la presentación de Mon Laferte

Una de las presentaciones más esperadas del día y de todo el festival era la de la artista chilena Mon Laferte, que fue la encargada de cerrar el segundo día de conciertos en el escenario Plaza. Sin embargo, fanáticos de la cantante que estuvieron presentes denunciaron que el sonido no fue bueno y que hubo muchos problemas durante la presentación que no permitieron disfrutar el show a pesar del talento de la cantante.

Además, no fue posible ver su concierto a través del Canal Capital, que ha transmitido las presentaciones de otros artistas y según la cantante, no tenía conocimiento de lo sucedido.

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