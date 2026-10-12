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"No tenía idea de que esto iba a pasar": Mon Laferte después de su presentación en Rock al Parque

La artista chilena fue la encargada de cerrar el segundo día de festival que reunió a cerca de 290 mil personas.

"No tenía idea de que esto iba a pasar": Mon Laferte después de su presentación en Rock al Parque.
Foto: Mon Laferte | Conciertos Colombia

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
08:20 a. m.
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Con cerca de 290 mil personas presentes en el parque Simón Bolívar, según reportes, la artista chilena Mon Laferte se presentó en la edición 30 de Rock al Parque, marcando un récord histórico de asistencia para el festival y el recinto de la capital del país.

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Su presentación estaba programada para las 9:30 de la noche en el escenario Plaza y fue la encargada de cerrar el segundo día de festival; con éxitos como 'Tu falta de querer' o 'Si tú me quisieras', la artista hizo vibrar y saltar al público que la esperaba con ansias desde que se anunció su presencia en Rock al Parque.

Molestia de los fanáticos por transmisión de la presentación de Mon Laferte

Las personas que no pueden asistir al festival y quieren seguir las presentaciones a través de televisión tienen la oportunidad de disfrutar de los artistas a través de la transmisión del Canal Capital; sin embargo, fanáticos de Mon Laferte que esperaban seguir su concierto por televisión, no pudieron hacerlo debido a restricciones en los derechos de transmisión, según información brindada por el mismo canal.

Minutos después de finalizar su presentación, la artista publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando lo sucedido: "Me estoy enterando por ustedes de que no transmitieron mi concierto en Rock al Parque. No tenía idea de que esto iba a pasar, ni sé por qué no se transmitió", escribió Mon Laferte.

El mensaje de la cantante pone en duda las versiones de algunos usuarios que aseguraban que la decisión de no transmitir el espectáculo había sido de ella misma junto con su equipo de producción, por lo que se espera más información por parte de las dos partes involucradas para conocer cuál fue el motivo de dicha decisión.

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Quejas de los asistentes por logística en el Simón Bolívar

A través de redes sociales, cientos de asistentes al festival denunciaron falta de logística y organización a la salida del evento, ya que, según se pudo evidenciar, solo había una puerta de salida para uno de los escenarios que más personas tenía y pudo haber una tragedia que, por fortuna, no sucedió.

De igual forma, informaron que el servicio de transporte a la salida del parque no fue el más eficiente a pesar de que varios días antes TransMilenio había anunciado servicios especiales para garantizar un correcto regreso a casa de todos los asistentes al festival.

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