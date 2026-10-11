Winnie Pooh se tomó Rock al Parque 2026: así hizo parte de uno de los tradicionales pogos

Durante este fin de semana, Bogotá está saltando gracias a la edición #30 de Rock al Parque, que reúne a gran variedad de artistas y bandas nacionales e internacionales. El Parque Simón Bolívar abre sus puertas para recibir totalmente gratis a más de 100 mil personas en cada uno de los tres días de música.

Una de las escenas que más se repite durante las presentaciones y que hace parte de la naturaleza de los géneros musicales presentes en Rock al Parque es el tradicional pogo, en el que varias personas se agrupan para bailar, saltar y empujarse al ritmo de la música, pero siempre manteniendo la regla de levantar a quien caiga al suelo para que no sea lastimado por los demás.

Winnie Pooh en Rock al Parque 2026: así hizo parte de uno de los tradicionales 'pogos'

Durante el primer día de Rock al Parque 2026 se presentó una divertida escena: una persona disfrazada del icónico personaje infantil Winnie Pooh se ubicó en el centro de uno de los pogos mientras los otros fanáticos seguían disfrutando de la música y se incluían en el baile.

El festival se presta para ser un escenario de libre expresión e identidad, por lo que los asistentes tienen la libertad de vestir de la manera en que se sientan mejor identificados y que les permita disfrutar con plenitud de géneros como el rock, metal, hardcore, heavy metal, punk, entre otros.

Más de 190 mil personas en el primer día de Rock al Parque 2026

Páginas especializadas en música y conciertos en Colombia aseguran que para el primer día de Rock al Parque 2026 asistieron 191 mil personas y la catalogaron como una asistencia histórica, por lo que se espera un total de casi 500 mil personas para lo que resta del festival, que aún espera por las presentaciones de artistas como Mon Laferte, Serú Girán, Gondwana & Quique Neira y Rata Blanca, entre muchos otros.