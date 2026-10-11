CANAL RCN
Tendencias

Winnie Pooh se tomó Rock al Parque 2026: así hizo parte de uno de los tradicionales pogos

El primer día del festival reunió a más de 190 mil personas que vibraron al ritmo de Apocalyptica, Kraken o Stratovarius.

Winnie Pooh se tomó Rock al Parque 2026: así hizo parte de uno de los tradicionales pogos
Foto: @elenemigocol

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
08:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante este fin de semana, Bogotá está saltando gracias a la edición #30 de Rock al Parque, que reúne a gran variedad de artistas y bandas nacionales e internacionales. El Parque Simón Bolívar abre sus puertas para recibir totalmente gratis a más de 100 mil personas en cada uno de los tres días de música.

Rock al Parque: así funcionará la operación especial y las rutas extendidas de Transmilenio durante el festival
RELACIONADO

Rock al Parque: así funcionará la operación especial y las rutas extendidas de Transmilenio durante el festival

Una de las escenas que más se repite durante las presentaciones y que hace parte de la naturaleza de los géneros musicales presentes en Rock al Parque es el tradicional pogo, en el que varias personas se agrupan para bailar, saltar y empujarse al ritmo de la música, pero siempre manteniendo la regla de levantar a quien caiga al suelo para que no sea lastimado por los demás.

Winnie Pooh en Rock al Parque 2026: así hizo parte de uno de los tradicionales 'pogos'

Durante el primer día de Rock al Parque 2026 se presentó una divertida escena: una persona disfrazada del icónico personaje infantil Winnie Pooh se ubicó en el centro de uno de los pogos mientras los otros fanáticos seguían disfrutando de la música y se incluían en el baile.

El festival se presta para ser un escenario de libre expresión e identidad, por lo que los asistentes tienen la libertad de vestir de la manera en que se sientan mejor identificados y que les permita disfrutar con plenitud de géneros como el rock, metal, hardcore, heavy metal, punk, entre otros.

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30
RELACIONADO

Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30

Más de 190 mil personas en el primer día de Rock al Parque 2026

Páginas especializadas en música y conciertos en Colombia aseguran que para el primer día de Rock al Parque 2026 asistieron 191 mil personas y la catalogaron como una asistencia histórica, por lo que se espera un total de casi 500 mil personas para lo que resta del festival, que aún espera por las presentaciones de artistas como Mon Laferte, Serú Girán, Gondwana & Quique Neira y Rata Blanca, entre muchos otros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español

Artistas

'El Trap de Kolombia 2': Kris R anuncia su nuevo álbum en medio de rumores de ruptura con Karina García

Artistas

"Karol G, desbloquéame bebé": Anuel lanza nueva canción con dedicatoria especial

Otras Noticias

Catatumbo

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos

Inteligencia militar habría identificado la presencia de al menos 20 integrantes del Frente 33, una de las estructuras que opera en esa zona.

Papa León XIV

Papa León XIV se someterá a cirugía en el pulmón: así lo confirmó

El sumo pontífice tiene programada una visita a Latinoamérica entre el 6 y 17 de noviembre de 2026.

Bogotá

¿Problemas con el arriendo o deudas? Bogotá ofrece un servicio gratis para resolverlos fácilmente

Liga BetPlay

Junior volvió a pasar penas ante su gente y quedó al borde de la eliminación en liga: así quedó la tabla

Tecnología

Estudio científico respaldaría fórmula para la concentración creada por joven química colombiana