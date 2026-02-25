CANAL RCN
Internacional Video

Tarek William Saab renunció como fiscal general de Venezuela y asumió la Defensoría del Pueblo temporal

La Asamblea Nacional venezolana designó a Saab tras la dimisión de Alfredo Ruiz del cargo de defensoría por motivos personales y de salud.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
05:26 p. m.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este 25 de febrero un cambio significativo en las instituciones del Estado. Tarek William Saab, quien ocupaba el cargo de fiscal general, renunció a su posición y fue designado de manera temporal como defensor del Pueblo.

La designación de Saab se produjo después de que Alfredo Ruiz Angulo presentara su dimisión al cargo de defensor del Pueblo "por motivos personales, familiares y de salud", según informaron fuentes oficiales.

La transición institucional se concretó en una sesión de la Asamblea Nacional que aprobó el nombramiento temporal.

Tarek William Saab salió de la Fiscalía y quedó a la cabeza de la Defensoría del Pueblo

Tarek William Saab se desempeñó como fiscal general durante varios años, siendo considerado una figura cercana al presidente Nicolás Maduro. Durante su gestión en la Fiscalía, Saab estuvo al frente de numerosos casos de alto perfil y fue una figura prominente en el sistema judicial venezolano.

El cargo de defensor del pueblo en Venezuela tiene la responsabilidad constitucional de velar por los derechos humanos de los ciudadanos y fiscalizar el cumplimiento de las garantías constitucionales.

Esta institución forma parte del Poder Ciudadano, junto con la Fiscalía General y la Contraloría General de la República.

La renuncia de Saab a la Fiscalía deja vacante uno de los cargos más importantes del aparato judicial venezolano.

Este es el designado fiscal general temporal en Venezuela

Jorge Rodríguez, jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones.

Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación.

Y acto seguido, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos. Saab recibió la mayoría calificada y fue designado defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó previo a su paso de casi una década a la cabeza del Ministerio Público.

Y en su lugar, el abogado Larry Devoe fue votado como fiscal encargado.

Devoe es representante de Venezuela ante el sistema internacional de derechos humanos. Encabeza el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.

