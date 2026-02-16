Alcaldía de Bogotá advierte que el Gobierno debe controlar las manifestaciones a las afueras del CAN

Durante gran parte de la jornada del lunes, 16 de febrero, al menos 1.500 funcionarios que trabajan en los edificios del Gobierno Nacional, ubicados en el Centro Administrativo Nacional (CAN), de Bogotá, fueron retenidos por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y comunidades afro.

Según informó el secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, en diálogo con Noticias RCN, “desde anoche, llegaron cerca de 750 personas, en más de once buses, a la ciudad. Ingresaron a la Universidad Nacional, allí se quedaron y, hoy, se estuvieron manifestando en el Centro Administrativo Nacional (CAN), implementando lo que llamamos vías de hecho, impidiéndole a la gente entrar o, lo que es peor, salir de los edificios que pertenecen al Gobierno Nacional”.

Gobierno no asistió a una reunión convocada en horas de la tarde:

Si bien el Gobierno Nacional ha mostrado voluntad de diálogo con los manifestantes, no asistió a la reunión programada este lunes, a las 2:00 de la tarde, para hablar con los líderes de las organizaciones que se plantaron a las afueras del CAN.

El Distrito solicitó reiteradamente que ordenara “a la Policía actuar y restablecer el orden público para proteger los derechos de las personas que fueron retenidas en las instalaciones”. Y es que impidieron la salida de personas que tenían citas médicas, necesitaban un medicamento o no pudieron comer en todo el día y atacaron a la prensa.

En palabras del secretario general, se presentaron “manifestaciones violentas y agresivas en las inmediaciones del CAN”, pero en sus funciones de protección de derechos humanos, las autoridades bogotanas se encontraban limitadas a acompañar “la jornada con gestores, porque quien ha establecido un diálogo y debe restablecer el orden es el Gobierno Nacional. Se lo hemos hecho saber varias veces”.

La responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional por tratarse de instalaciones del Estado:

Silva Moyano insistió en que era necesario que el Gobierno Nacional le pidiera “a la Policía restablecer el orden público”. La ciudad no podía hacerlo debido a que “se trata de una manifestación, de vías de hecho, realizadas en instalaciones del Gobierno Nacional y, por lo tanto, son ellos quienes deben dar la instrucción a la Policía Nacional para restablecer el orden”.

Una advertencia que deja sobre la mesa, puesto que, sobre las 5:00 de la tarde se normalizó la situación de ingreso y salida de funcionarios que trabajan en el CAN. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y comunidades afro se encuentran en la parte interior, realizando labores de logística para preparar una mesa de concertación.