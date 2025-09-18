La aerolínea KLM invita a los capitalinos a disfrutar de una jornada familiar con actividades culturales, deportivas y sostenibles, que incluyen una gran rodada en bicicleta y la posibilidad de ganar un tiquete directo a Ámsterdam.

Un evento pensado para promover la movilidad limpia y acercar a los bogotanos al estilo de vida holandés.

Este sábado 21 de septiembre, Bogotá vivirá una jornada muy especial dedicada a la bicicleta, la cultura holandesa y la sostenibilidad. Desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., el Parque El Virrey será escenario de la Villa Holandesa de KLM, un espacio pensado para que los bogotanos experimenten un pedacito de Ámsterdam en su ciudad.

La Villa Holandesa llega al Parque El Virrey

Con molinos, tulipanes y actividades diseñadas para toda la familia, la Villa Holandesa busca recrear el espíritu de los Países Bajos: un país que ha convertido a la bicicleta en símbolo de bienestar y movilidad limpia. Este espacio será de acceso gratuito y tendrá zonas interactivas, dinámicas recreativas y spots fotográficos ideales para compartir en redes sociales.

Una rodada familiar para celebrar la movilidad sostenible

El evento tendrá como actividad central una rodada familiar que partirá a las 9:00 a.m. desde el Parque El Virrey, con destino al Parque Cedritos (ida y regreso). Se espera la participación de ciclistas de todas las edades, quienes podrán pedalear acompañados por un grupo de “escarabajos azules” que animarán el recorrido. Esta iniciativa marca también el inicio de la Semana de la Bicicleta en Bogotá, una celebración que promueve hábitos saludables y el disfrute de los espacios públicos.

Rodada en Bogotá con KLM: Villa Holandesa y sorteo de viaje a Ámsterdam

Actividades culturales y experiencias interactivas

Además de la rodada, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades en la Villa Holandesa:

Juegos y dinámicas interactivas para grandes y pequeños.

interactivas para grandes y pequeños. Escenarios fotográficos entre molinos y tulipanes, evocando los paisajes icónicos de los Países Bajos.

entre molinos y tulipanes, evocando los paisajes icónicos de los Países Bajos. Charlas y experiencias educativas sobre sostenibilidad, movilidad y cultura holandesa.

La propuesta está diseñada para que los bogotanos se acerquen de manera lúdica a un estilo de vida que combina deporte, innovación y respeto por el medio ambiente.

Un tiquete a Ámsterdam: la sorpresa del evento

Uno de los atractivos más esperados será la posibilidad de participar en la rifa de un tiquete a Ámsterdam. Con esta iniciativa, KLM quiere premiar a los asistentes y brindarles la oportunidad de descubrir en persona la capital holandesa, reconocida mundialmente por su infraestructura ciclista y su apuesta por la sostenibilidad.

KLM y su compromiso con la sostenibilidad

Con más de 100 años de historia, KLM Royal Dutch Airlines se ha consolidado como una de las aerolíneas más innovadoras del mundo. Además de conectar más de 160 destinos globales, la compañía ha sido pionera en el desarrollo de alternativas sostenibles en la industria aérea.

Con eventos como la Villa Holandesa en Bogotá, la aerolínea busca extender su mensaje más allá de los aeropuertos, conectando directamente con las comunidades y promoviendo un futuro más limpio y responsable.