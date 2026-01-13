Participantes rompieron trascendental regla en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya se enfrentaron a su primera prueba de presupuesto por lo que el temor por perder los puntos y quedarse sin comida fue una de las primeras preocupaciones que aquejaron a todas las celebridades.

Pese a la complejidad del reto y la disposición de la mayoría de famosos, el ‘Jefe’ dio a conocer un detalle trascendental en medio de la gala principal.

Famosos rompen regla en La Casa de los Famosos

La prueba consistió en que los famosos debían mantener el aire dentro de una gran esfera de plástico que iba a estar suspendida por medio de cuerdas. Dicha esfera se encontraba conectada por una manguera que conducía directamente a la bomba de aire que debían alimentar los famosos.

La indicación del Jefe fue clara, todos debían hacer uso de sus pies para inflar y mantener el aire dentro de esta. Por esto, los niveles debían sostener la esfera hasta el inicio de la más reciente gala. Tras 22 horas de reto, dicho globo cayó al suelo en reiteradas ocasiones por lo que varias celebridades manifestaron que estaban próximos a perder el reto.

No obstante, la gala dio inicio y las celebridades se reunieron en la sala para conectarse con los presentadores. Por medio de Carla Giraldo, todos se llevaron una contundente sorpresa ya que el ‘Jefe’ dio a conocer que todos rompieron las reglas del reto al inflar la esfera con la mano y no con el pie como inicialmente se estipuló.

Por supuesto, las consecuencias no se tardaron en llegar ya que el presupuesto, destinado para hacer mercado, sufrió una trascendental reducción. De esta manera, Campanita y Alejandro tuvieron serios problemas a la hora de seleccionar los alimentos con los que todos tendrán que sobrevivir durante los próximos días.

Pese al recorte de este presupuesto, dentro de la despensa se encontraron dos sobres que debían ser escogidos. En este caso, Campanita fue la persona en abrir uno de estos. Su contenido fue claro, el famoso obtuvo el privilegio de hacer valer el doble sus próximas nominaciones.

Expulsado en La Casa de los Famosos

Las sorpresas no pararon durante el segundo capítulo de la competencia, pues se conoció el nombre de la primera persona en ser expulsada del reality.

Tras una tensa deliberación, Jay Torres fue el jugador que abandonó la casa y pasó al loft de los famosos. En dicho espacio el puertorriqueño tendrá la oportunidad de convencer a su público de que voten para que pueda volver a la casa y no se convierta en el primer eliminado de la tercera temporada.