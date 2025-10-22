Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

El mundo del espectáculo se encuentra paralizado tras el más reciente anuncio que Rosalía ofreció al hacer oficial la noticia de su próximo lanzamiento musical, pues la española no lanzaba un álbum desde el 2022.

Por esto, su fanaticada no solo paralizó las redes sociales ya que también se tomaron las calles de Madrid para compartir la gran noticia con sus oyentes, seguidores y algunos transeúntes que se encontraban en dicha zona de la capital española.

Rosalía hace evento sorpresa en Madrid

La intérprete de ‘Bizcochito’ sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar, por medio de su cuenta oficial de TikTok, su llegada a la Plaza Callao, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

La noticia, que fue confirmada por la cantante a unos cuantos minutos de su aparición, generó rápido impacto por lo que cientos de personas empezaron a reunirse en dicho punto de encuentro.

La mujer llegó a la emblemática zona de la ciudad en su propio automóvil mientras era acompañada por algunos de los integrantes de su equipo de seguridad. No obstante, ante la gran acumulación de personas que se generó, y que paralizó sustancialmente el tráfico, Rosalía se vio obligada a salir del vehículo mientras se dispuso a correr en medio de su fanaticada al ser perseguida por estos mismos.

Por supuesto, dicha acción causó caos en la ciudad ya que cientos de personas no solo se aglomeraron en este espacio para ver la portada de su nuevo álbum ‘Lux’, que será lanzado el próximo 7 de noviembre, sino que también protagonizaron contundentes movilizaciones para seguir a la española.

Posibles sanciones a Rosalía en España

Según las autoridades locales, la situación de orden público generó un gran caos que afectó principalmente la movilidad de la ciudad por lo que tuvieron que hacer uso del equipo antidisturbios de la Policía Municipal. Según un portavoz internacional, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que el evento se habría podido realizar “de manera diferente” y "sin poner en riesgo la integridad física de las personas”.

Así mismo, el ayuntamiento de Madrid se encuentra contemplando la posibilidad de instaurar posibles sanciones en contra de la artista por realizar un acto en vía pública sin contar con las autorizaciones pertinentes y la concentración masiva de asistentes sin previa comunicación.