Ruta coctelera en Medellín: el plan imperdible en Colombiamoda

Esta iniciativa, liderada por el tequila Don Julio, fusiona creatividad y gastronomía ofreciendo propuestas únicas en los bares más destacados. Descubre cómo la moda trasciende las pasarelas para convertirse en una experiencia sensorial inolvidable para locales y turistas.

Colombiamoda 2026: Una fusión de diseño, cultura y alta gastronomía

Cada año, el evento de Colombiamoda transforma a la ciudad de Medellín en el epicentro y punto de encuentro clave para diseñadores, marcas, creativos y miles de visitantes. Durante esta temporada, la capital antioqueña se consolida como un espacio único donde convergen de manera perfecta la moda, el diseño, la cultura y, por supuesto, la gastronomía. Es en este dinámico escenario donde la creatividad demuestra que puede trascender más allá de las pasarelas tradicionales para vivirse activamente en todos los rincones de la ciudad.

¿En qué consiste la ruta de cócteles Don Julio en Medellín?

Para celebrar uno de los encuentros creativos más importantes del país, el tequila Don Julio (reconocido por su legado artesanal) presenta una exclusiva ruta coctelera disponible del 15 al 31 de julio. Como parte fundamental de esta iniciativa, un grupo de once talentosos bartenders desarrollaron una serie de cócteles originales, los cuales están profundamente inspirados en distintas expresiones del portafolio de la marca.

La ruta reúne creaciones elaboradas con tres destilados principales:

Don Julio Blanco: Ampliamente reconocido por su perfil fresco y versátil.

Ampliamente reconocido por su perfil fresco y versátil. Don Julio Reposado: Apreciado en la coctelería por la suavidad y complejidad que le aporta su meticuloso proceso de maduración.

Apreciado en la coctelería por la suavidad y complejidad que le aporta su meticuloso proceso de maduración. Don Julio 70: Una expresión cristalina que logra combinar la riqueza propia de un tequila añejo con un acabado que resulta excepcionalmente suave.

Eric Strauss, Director de Marketing de Diageo Colombia, destacó el propósito de esta experiencia:

En Don Julio creemos que las mejores celebraciones reúnen a las personas alrededor de experiencias memorables.

Además, Strauss añadió que con esta ruta buscan reconocer el gran talento de los bartenders locales e invitar a los asistentes a vivir la feria desde una nueva perspectiva donde la artesanía y la excelencia se encuentran en cada copa.

Guía de bares y restaurantes: ¿Dónde probar estas bebidas de autor?

La calidad de estas expresiones tequileras ha permitido explorar perfiles de sabor únicos que reflejan el talento de la escena coctelera de Medellín. Los establecimientos participantes y sus respectivas propuestas son:

Mala: Presenta D Unique, una mezcla de Don Julio Blanco, Jerez Tío Pepe, amargos de naranja, cordial Uniqueness, junto a aceite de canela y chiles. Estará disponible en Oni Egeo, Mala y Mal de Ojo.

Presenta D Unique, una mezcla de Don Julio Blanco, Jerez Tío Pepe, amargos de naranja, cordial Uniqueness, junto a aceite de canela y chiles. Estará disponible en Oni Egeo, Mala y Mal de Ojo. Carmen: Sorprende con Arena, preparado con Don Julio Blanco, mango, licor de naranja y una textura de arena de cítricos.

Sorprende con Arena, preparado con Don Julio Blanco, mango, licor de naranja y una textura de arena de cítricos. Náufrago: Ofrece Chigualo, elaborado con Don Julio Blanco, albahaca morada, lulo, ron de coco tostado y un aire de pimienta dulce con limón mandarino.

Ofrece Chigualo, elaborado con Don Julio Blanco, albahaca morada, lulo, ron de coco tostado y un aire de pimienta dulce con limón mandarino. Mamba Negra: Introduce Campestre, una refrescante fusión de Don Julio Blanco, guayaba y flor de saúco.

Introduce Campestre, una refrescante fusión de Don Julio Blanco, guayaba y flor de saúco. Terraza y Cava : Presenta Identidad, creado con Don Julio 70, fermento de maíz, vermouth bianco, bitter bianco, tomillo y un crocante de maíz con panela.

: Presenta Identidad, creado con Don Julio 70, fermento de maíz, vermouth bianco, bitter bianco, tomillo y un crocante de maíz con panela. Niku: Propone Kaori, que combina Don Julio Blanco, licor de avellanas, clarificado de naranja, piña y jengibre endulzado con miel natural, finalizado con tónica Ocean.

Propone Kaori, que combina Don Julio Blanco, licor de avellanas, clarificado de naranja, piña y jengibre endulzado con miel natural, finalizado con tónica Ocean. Zombra: Destaca con Umbral, preparado con Don Julio Blanco infusionado con limonaria y pimienta, almíbar de limonaria, solución cítrica, limón mandarino y pimienta molida.

Destaca con Umbral, preparado con Don Julio Blanco infusionado con limonaria y pimienta, almíbar de limonaria, solución cítrica, limón mandarino y pimienta molida. Susurro: Rinde homenaje con Warhol, un cóctel de Don Julio Reposado, vino fortificado de banano, sumac, angostura y aceite de naranja.

Rinde homenaje con Warhol, un cóctel de Don Julio Reposado, vino fortificado de banano, sumac, angostura y aceite de naranja. Kombini: Presenta Konbini Vogue, elaborado con Don Julio Blanco, tamarindo, una mezcla de tés, kiwi y pitaya.

Presenta Konbini Vogue, elaborado con Don Julio Blanco, tamarindo, una mezcla de tés, kiwi y pitaya. Deriva: Refresca la temporada con Summer Melon, a base de Don Julio Blanco, melón, verjus y té verde con menta.

Refresca la temporada con Summer Melon, a base de Don Julio Blanco, melón, verjus y té verde con menta. Penumbra: Introduce Velvet, que mezcla Don Julio Blanco, cordial de fresas, extracto floral, bitter, prosecco y chocolate salado.

Introduce Velvet, que mezcla Don Julio Blanco, cordial de fresas, extracto floral, bitter, prosecco y chocolate salado. Café Dragón: Ofrece Atelier, una propuesta con Don Julio Blanco, miel fermentada y maceración de camu camu con especias.

Más allá de la coctelería: La agenda creativa en la capital antioqueña

Esta atractiva ruta de licores es solo una parte de la amplia agenda con la que la marca celebrará la feria de moda en 2026. La programación oficial también incluye colaboraciones exclusivas con diseñadores, diversas experiencias gastronómicas y encuentros especiales. A través de todas estas iniciativas, se busca reafirmar el compromiso con el talento local y seguir consolidando a Colombiamoda como uno de los escenarios culturales y creativos más relevantes y esperados del país.