¡Insólito! Ryan Castro abre concierto en Estados Unidos junto al hijo de J Balvin

Ryan Castro se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la región al lograr una inédita fusión entre el género urbano y otros ritmos como el dancehall y reggae. Por esto, el antioqueño no ha hecho uno, sino dos discos inspirados en los ritmos más representativos de Curazao y San Andrés.

Castro también se ha tomado el internet ya que su amplia fanaticada ha creado una gran comunidad en redes sociales como TikTok e Instagram, plataformas fundamentales para la industria musical ya que en estas las canciones logran tomar una mayor popularidad en tiempo récord.

Ryan Castro junto al hijo de J Balvin

Ryan Castro y J Balvin se han mostrado bastante cercanos en los últimos años por lo que han tenido la oportunidad de realizar diferentes colaboraciones musicales.

También han protagonizado espacios en redes donde sus trends han tomado gran popularidad. No obstante, Río, hijo de J Balvin, ha tenido una mayor relevancia al aparecer no solo en los videos de sus padres, sino también en los de Castro.

La peculiar interacción que el antioqueño ha sostenido con el menor ha sido objeto de discusión por miles de internautas, quienes apodaron al “cantante del ghetto” como “el tío Ryan”.

Ante la amplia popularidad del sobrenombre, el artista no ha dudado en usar este mismo con objetos publicitarios para las campañas de expectativa de sus próximos shows, entre otros fines comerciales.

A esto se suma la gran popularidad que Río, hijo de José Osorio y Valentina Ferrer, ya posee en redes tras protagonizar diferentes videos divertidos de sus progenitores.

De esta manera, el pequeño se ha convertido en parte fundamental de la imagen de Castro, quien también ha sido halagado por su cariñoso trato hacia el hijo de su colega y la particularidad de los espacios en los que ambos comparten.

Ryan Castro abre concierto con Río

El más reciente show del paisa en Estados Unidos marcó un hito histórico para su carrera ya que la masiva asistencia, que también agotó la totalidad de los boletos, enalteció la presencia del colombiano en dicho recinto.

Sin embargo, la entrada del intérprete de ‘Sanka’ se ha convertido en una de las más sorpresivas e inesperadas, hasta ahora, ya que la apertura de su show se dio en compañía del pequeño, quien apareció sentado en un sofá junto al paisa mientras su rostro estaba cubierto por unas gafas de sol, capucha y pañoleta.