Horóscopo de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Este martes 18 de noviembre, la energía del día favorece cerrar ciclos, tomar decisiones claras y entablar conversaciones que estaban pendientes.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
07:28 a. m.
Muchos signos sentirán la necesidad de organizar, resolver y poner límites sanos. La intuición estará especialmente activa, y eso permitirá ver con claridad situaciones que antes parecían confusas.

En el ámbito laboral y económico, el día impulsa negociaciones, oportunidades repentinas y reconocimiento por esfuerzos recientes. Los proyectos que se habían estancado comienzan a moverse y las ideas creativas ganan importancia.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sientes un impulso fuerte por cerrar ciclos y empezar otros. Una conversación pendiente se resuelve a tu favor, pero evita los impulsos verbales. En el amor, alguien admira tu determinación más de lo que imaginas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia te abre una puerta importante en el trabajo o en un proyecto personal. Es un día ideal para negociar, revisar contratos o tomar decisiones financieras. En lo emocional, la estabilidad vuelve poco a poco.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El día trae movimiento, mensajes inesperados y oportunidades repentinas. No desestimes una invitación de última hora. En el amor, te sentirás más expresivo y eso fortalece tus lazos.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición está más fina que nunca y te guía hacia una decisión que llevas postergando semanas. En el hogar se respira armonía si cedes un poco. Un gesto generoso regresa multiplicado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brillas sin esfuerzo, pero alguien puede sentirte distante. Aclara malentendidos rápido. En lo laboral, la creatividad será tu mayor aliada. En el amor, una chispa vuelve a encenderse.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Organizarás lo que otros dejaron en caos y recibirás reconocimiento por ello. No te sobrecargues ya que delegar te ayuda a fluir. En temas emocionales, llega claridad respecto a una duda que te inquietaba.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las decisiones pendientes salen a la luz y tendrás que elegir sin titubear. Hoy tu equilibrio emocional será tu escudo. En el amor, un acercamiento sincero te sorprende para bien.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un asunto que creías cerrado resurge, pero esta vez estás preparado. Tu energía magnética atrae alianzas poderosas. En el amor, evita los silencios largos, habla desde la calma.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un cambio inesperado altera tu rutina, pero termina abriendo una oportunidad mayor. Es un día ideal para estudiar, planear viajes o iniciar un proyecto personal.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina rinde frutos y recibes un comentario o noticia que te confirma que vas por el camino correcto. En lo sentimental, la vulnerabilidad será una fortaleza si la permites.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás más visionario que nunca y una idea te puede dar una ventaja competitiva. Cuida tus palabras, alguien podría malinterpretarte. En el amor, la espontaneidad será tu mejor arma.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy conectas profundamente con tus emociones y eso te ayuda a sanar algo del pasado. En lo laboral, un aliado inesperado aparece. En el amor, fluye sin presiones.

