“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, ha hecho historia al empezar su gira de conciertos sold out por la capital colombiana. Por esto, su amplia fanaticada no ha dudado en compartir en redes sociales algunos de los momentos más icónicos en medio de sus presentaciones.

No obstante, un peculiar detalle que ha llamado la atención de cientos de internautas corresponde al contundente mensaje que envió durante su show ya que el artista aprovechó la multitudinaria asistencia de su espectáculo para decirle no al maltrato.

¿Cuál fue el mensaje de Beéle en su show?

No cabe duda de que el cantante se ha mostrado como una de las figuras públicas que ha estado más asociada con las causas animales ya que ha tenido la oportunidad de visitar distintas fundaciones, a lo largo del país, con el objetivo de promover la adopción animal.

Por esto, las instalaciones del Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá, se convirtieron en el mejor escenario para mandar un contundente mensaje ya que, gracias al sistema de luces led que rodean todo el recinto, se logró divisar la frase “No al maltrato animal” durante su show.

Las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de internautas exaltaron el gran gesto del cantante, quien también se mostró conmovido ante los más recientes casos de maltrato animal que han azotado fuertemente al país y que han sido objeto de condena social y moral por parte de la sociedad.

Así fue en las semanas más recientes en el que toda Colombia conoció el aberrante caso de maltrato animal en el que un hombre, identificado como Fernando Alonso Oviedo, golpeó brutalmente a un perro con diferentes objetos.

Ante la premura de las autoridades por dar con el capturado, el cantante también se sumó a su búsqueda tras compartir, por medio de sus redes sociales oficiales, información sobre el sujeto.

Beéle hace historia con su música en Bogotá

No cabe duda de que Beéle, considerado como la estrella del afrobeat más grande en el país, ha hecho historia al llevar su música a las primeras posiciones dentro de listas musicales de alto renombre a nivel global.

Por esto, el barranquillero ha logrado un hito importante para la industria ya que se convirtió en el primer artista en llenar seis veces consecutivas el Movistar Arena, uno de los recintos musicales más importantes del país.

Beéle no es solo uno de los artistas más importantes en Colombia, sino que también uno de los cantantes con mayor proyección internacional y relevancia en todo el continente.