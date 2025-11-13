¡Inédito! Sara Corrales confirmó que se encuentra esperando su primer hijo

El mundo del entretenimiento se ha conmocionado tras el más reciente anuncio de la actriz Sara Corrales, quien dio a conocer la esperada noticia de que se encuentra en la espera de su primer hijo con el empresario Damián Pasquini.

¿Cómo fue el anuncio del embarazo?

El especial anuncio se llevó a cabo por medio de la cuenta oficial de la actriz y modelo, quien compartió un sentido video en el que se observa al argentino filmando un clip frente al espejo de un baño y le habla al que sería su nuevo bebé.

Así mismo, mientras avanza un sentido discurso en el que Corrales expresa su gran emoción por la llegada de su primer hijo, del que aún no se conoce el género, se observan diferentes imágenes de la primera ecografía del bebé que deja ver la reacción inédita de la actriz.

“Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas, pero por ahora, nuestro universo entero se concentra en celebrar esta noticia con toda la gratitud y amor del mundo. Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas”, resaltó la mujer en redes.

Cabe recalcar que, meses atrás, Corrales compartió mayores detalles del procedimiento médico al que se encontraba sometiéndose para lograr quedar embarazada por lo que sus fanáticos recalcaron que la famosa pareja estaría tras la búsqueda de un bebé desde hace varias semanas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios manifestaron su gran alegría por la inesperada noticia que hoy es tendencia en diferentes países de Latinoamérica.

Algunos famosos como Carmen Villalobos, Catalina Amaya, entre otros, no dudaron en dejar sus sentidas palabras de felicitaciones para exaltar uno de los momentos más importantes en la vida de la mediática pareja.

Primera fotografía de Sara Corrales embarazada

La mujer no solo sorprendió con el inédito video en el que hizo oficial la noticia, sino que también se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para compartir su primera fotografía en estado de embarazo.

La instantánea, tomada en lo que parece ser un barco en medio del mar, deja ver a la mujer en bikini mientras luce su abultado abdomen que poco a poco empieza a crecer con el paso de las semanas.