CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?

La creadora de contenido se dirigió a Karina García con emotivas palabras, luego de haberla traicionado en La casa de los famosos Colombia.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
02:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yina Calderón volvió a sorprender a todos los seguidores tras anunciar su retiro de 'La Mansión de Luinny'.

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión
RELACIONADO

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión

¿Por qué Yina Calderón se va a retirar de 'La Mansión de Luinny'?

La creadora de contenido tuvo un percance luego de pasarse de tragos durante la noche del 12 de noviembre. En medio de su estado, manifestó su dese de retirarse de 'La Mansión de Luinny'.

Gracias a todos, yo no estoy tomada. Gracias, Luinny, porque de verdad fuiste un maestro en mi vida. Me retiro y les queda el camino libre para que se lo ganen, comentó la creadora de contenido.

Ante esas palabras, Luinny afirmó que no aceptaba dicha intervención, ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol y consideraba que no era apropiado realizar ese tipo de acciones en ese estado. Luego, aseguró que la empresaria no puede seguir tomando licor y no se le permitirán más agresiones físicas durante su estadía.

Karina García reveló su experiencia en OnlyFans en el reality La Mansión de Luinny
RELACIONADO

Karina García reveló su experiencia en OnlyFans en el reality La Mansión de Luinny

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón hacia Karina García?

Antes de que Luinny rechazara la intervención de Yina Calderón, la creadora dedicó unas emotivas palabras a su examiga, Karina García. Recordemos que Calderón había traicionado a García durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Posteriormente, Yina se dirigió a la modelo paisa y le aseguró que no permitiría que nadie la detuviera y que seguiría representando con orgullo a Colombia.

Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo, comentó Calderón.

Claramente, el gesto sorprendió a la mayoría de los habitantes. Por otro lado, Karina no comentó sobre la situación y mantuvo su silencio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Yina Calderón

"Me retiro": Yina Calderón revolucionó el reality internacional en el que está y este fue el desenlace

Artistas

Pirlo arremete contra Blessd: "Para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo"

Otras Noticias

Alcaldía de Bogotá

Entregan una importante avenida en Bogotá que beneficiará a más de 1,2 millones de personas

Después de varios retrasos, Bogotá inauguró una nueva vía en el noroccidente que mejora la movilidad en Suba y beneficia a más de 1,2 millones de personas.

Alemania

Estudio genético desmiente que Hitler tuviera abuelos judíos, pero sugiere que padecía esta enfermedad

De acuerdo con la invetsigación, el dictador nazi pudo haber sufrido una extraña condición que dificultaba su vida en pareja y generaba burlas en la Alemania del siglo XX.

Jhon Durán

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo