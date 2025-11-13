Yina Calderón dedica conmovedoras palabras a Karina antes de irse, ¿hubo reconciliación?

Yina Calderón volvió a sorprender a todos los seguidores tras anunciar su retiro de 'La Mansión de Luinny'.

¿Por qué Yina Calderón se va a retirar de 'La Mansión de Luinny'?

La creadora de contenido tuvo un percance luego de pasarse de tragos durante la noche del 12 de noviembre. En medio de su estado, manifestó su dese de retirarse de 'La Mansión de Luinny'.

Gracias a todos, yo no estoy tomada. Gracias, Luinny, porque de verdad fuiste un maestro en mi vida. Me retiro y les queda el camino libre para que se lo ganen, comentó la creadora de contenido.

Ante esas palabras, Luinny afirmó que no aceptaba dicha intervención , ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol y consideraba que no era apropiado realizar ese tipo de acciones en ese estado. Luego, aseguró que la empresaria no puede seguir tomando licor y no se le permitirán más agresiones físicas durante su estadía.

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón hacia Karina García?

Antes de que Luinny rechazara la intervención de Yina Calderón, la creadora dedicó unas emotivas palabras a su examiga, Karina García. Recordemos que Calderón había traicionado a García durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Posteriormente, Yina se dirigió a la modelo paisa y le aseguró que no permitiría que nadie la detuviera y que seguiría representando con orgullo a Colombia.

Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo, comentó Calderón.

Claramente, el gesto sorprendió a la mayoría de los habitantes. Por otro lado, Karina no comentó sobre la situación y mantuvo su silencio.