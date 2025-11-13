CANAL RCN
¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Paola Jara, en una historia de Instagram, mostró tres fotos que le tomaron en el pasado. Descubra los detalles.

Foto: Buen Día Colombia.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
11:59 a. m.
Paola Jara ha sido tendencia en el último tiempo en Colombia debido a que está próxima a dar a luz.

La importante cantante colombiana será mamá de una niña que se llamará Emilia y se convertirá en el amor de su vida y de la de Jessi Uribe.

Sin embargo, a pesar de que Paola Jara ha compartido una gran cantidad de contenido relacionado con su embarazo, también ha revelado información de sus nuevos proyectos musicales y, además, ha revivido algunos recuerdos.

Fue así como mostró un par de fotos de cuando tenía 20 años y sorprendió a varios de sus internautas. ¿Qué tanto ha cambiado?

En imágenes: así lucía Paola Jara a sus 20 años

En sus redes sociales, Paola Jara mostró tres fotos que le tomaron hace aproximadamente 20 años.

"Yo también tuve 20 años", escribió la artista. Además, acompañó la historia de Instagram junto a su éxito 'Para qué volviste', que fue lanzado en 2009.

En esas imágenes se pudo apreciar que la artista tenía el cabello completamente negro y que, al igual que en el presente, la sonrisa resaltaba en su rostro.

El contenido que compartió Paola Jara con sus seguidores fue el siguiente:

Así han reaccionado los seguidores de Paola Jara tras sus fotos de cuando tenía 20 años

Al ver las fotos de Paola Jara, la mayoría de sus seguidores han elogiado su apariencia. Algunos de los comentarios han sido los siguientes:

"Siempre ha sido linda", "qué hermosa", "la conocí así", "le luce mucho el cabello negro", "qué divina", "la veo muy bella", "muy bonita" y "solo le cambió la nariz".

Mientras tanto, otros internautas han expresado que sí se le ha notado el cambio a lo largo de los años, pero que tienen claro que siempre ha resaltado por su belleza, su carisma y su talento.

