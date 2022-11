Boda a la vista: Piqué y Clara Chía irían al altar ¿Y Shakira?

La separación del año, sin duda, es la que protagonizaron el exfutbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira. Luego de una relación de 12 años, en la que tuvieron a dos hijos: Milán y Sasha, la monotonía rompió todo. También una tercera persona, Clara Chía, empleada de Piqué en su empresa Cosmos y quien ahora es su nueva novia.

Luego de toda el agua que ha corrido por debajo del puente, entre otras la decisión de Piqué y Shakira de anunciar su separación, luego de entregar la custodia de sus hijos a Shakira, ahora la vidente Mhoni, cubana que reside en México y que ha estado al tanto de la situación entre la colombiana y el español, se arriesgó a pronosticar, como lo ha hecho con otros hechos de esta pareja, que habrá boda entre Piqué y Clara Chía e incluso dio una fecha.

¿Qué dice la vidente Mhoni de Piqué y Shakira?

Mhoni anunció una crisis matrimonial cuando poco se sabía. En medio del escándalo, pues Piqué fue vinculado, casi desde el principio, con Clara Chía Martí, una joven de 23 años, empleada de su empresa, también Mhoni dio detalles.

Jordi Martin, el paparazzi español que reporta para El Gordo y La Flaca, se encargó de mantener informado al mundo acerca de los detalles de este romance, que ya Gerard no esconde para nada. Y con esas imágenes Mhoni siguió alimentando la noticia de farandula de este 2022.

Fue en agosto de 2021, cuando Mhoni Vidente había hablado sobre los problemas que estaría atravesando la cantante y el deportista, quien para esa fecha ya estaría viviendo una nueva ilusión. Días después, la vidente había advertido sobre los planes del ex jugador del FC Barcelona.

Le puede interesar: Se acabó la espera: Soho reveló las fotos de Melissa Martínez y las reacciones de los fans

“Le sale la carta de la estrella y la del loco, ya está preparando boda, con los papás, amigos del Barcelona y ya marcó un distanciamiento con Shakira, pero no con sus hijos”, expresó.

Efectivamente, el deportista y Shakira ya se pusieron de acuerdo con la custodia de sus hijos, su viaje a Estados Unidos con su mamá y la rutina de encuentros que Piqué tendrá con sus hijos.

¿Se casa Piqué?

La vidente explicó que “Piqué va a ser papá con Clara Chía y se casa el 2 de febrero y se acabó la historia”. Según la cubana, nació el 2 de febrero de 1977 y Piqué vino al mundo en la misma fecha, pero en 1987. En 2023, la cantante y el futbolista cumplirán 46 y 36 años, respectivamente. Por esta razón, es probable que el catalán haya escogido esta fecha porque es su cumpleaños, un año distinto y una vida nueva.

Esta noticia sería un golpe aún más duro para Shakira, pues ella siempre quiso casarse con Piqué, de hecho en momentos cuando se planteó el tema, se emocionó e ilusionó con vestirse de novia junto al papá de sus hijos y el que creía que era el hombre de su vida.

Sobre la situación de la colombiana, la vidente afirmó que “es muy difícil arrancarte el alma cuando alguien te deja, él ya la dejó y se enamoró en otra parte, pero Shakira no, a pesar que está saliendo con alguien más en Colombia no ha podido olvidar a Piqué”. ¿De quién se trata? Por ahora no hay detalles.