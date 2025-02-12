CANAL RCN
Se filtra emotivo video de J Balvin llorando tras su concierto en Medellín

Tras su espectacular show en Medellín, el artista no pudo contener las lágrimas, un reflejo del esfuerzo y el sacrificio que lo llevaron a ese momento tan especial.

Foto: @jbalvin en Instagram.

diciembre 02 de 2025
09:15 a. m.
Tras su icónico concierto en Medellín, se filtraron videos que muestran cómo vivió J Balvin los minutos después de su salida al escenario.

Video de J Balvin llorando antes de su concierto en Medellín

Recordemos que el paisa protagonizó uno de los conciertos más memorables del año en Medellín, el pasado 29 de noviembre, acompañado de invitados de talla mundial como Feid, 50 Cent, Ryan Castro, Jowell y Randy, Reykon, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su esposa, Valentina Ferrer, y su hijo Río le enviaron un video sorpresa, gesto que hizo que el artista no pudiera contener las lágrimas.

 

J Balvin vuelve a emocionarse tras finalizar su show

Después de siete horas de presentación, el reguetonero vivió otro instante cargado de nostalgia. En redes sociales se viralizó el video en el que se le ve abrazando a un miembro de su equipo, mientras llora y recibe palabras de aliento tras haber cumplido uno de los shows más importantes de su carrera.

 

Minutos después, J Balvin se seca las lágrimas para regresar al escenario y despedirse de los miles de fanáticos que lo acompañaron en el estadio Atanasio Girardot.

“Bailarines colombianos, un equipo increíble y siete horas de pura vibra y corazón. Los amo, Medellín, con mi alma”, expresó el artista.

Cabe recordar que ahora se prepara para su concierto en Bogotá, donde también se espera sorprender a miles de seguidores.

