"Eres un falso": hubo fuerte discusión en el 'brunch' de eliminación de La Casa de los Famosos

En la mañana de este 20 de abril, antes de la jornada de eliminación que se vivirá en la noche, se realizó un nuevo 'brunch' al que asistieron todos los participantes que se encuentran en la placa.

La dinámica fue moderada por Andrés Altafulla, que es el líder de la semana y tuvo el beneficio de hacer las preguntas. Además, es importante recordar que los famosos que están al borde de la eliminación son:

La Liendra.

Camilo Trujillo.

Norma Nivia.

Mateo Varela.

'Flaco' Solórzano.

Yina Calderón.

En esta ocasión, gran parte de los televidentes creyeron que el 'brunch' sería tranquilo debido a que la mayoría de los integrantes pertenecen a la habitación 'agua' y son amigos. Sin embargo, Yina Calderón volvió a criticar la estrategia que utilizaron a lo largo de la semana y se peleó cara a cara con La Liendra.

¿Qué se dijeron estos dos participantes durante esta dinámica que se realiza en La Casa de los Famosos Colombia 2025 antes de la eliminación? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue la fuerte pelea que se presentó en el 'brunch' de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Tras una de las preguntas de Andrés Altafulla, Yina Calderón manifestó que es válido hacer estrategias, pero que no está de acuerdo con la 'morronguería'. Su argumento es que, desde su punto de vista, La Liendra no se quiere ir y engañó a sus compañeros.

"Yo les voy a decir una cosa, Colombia, y se acordarán de mí. Si este sujeto se va a ir, su repertorio afuera va a ser de que se fue porque se lo pidió al público y ya había alcanzado su meta. No soportas irte si no es con una justificación, Liendra, y sabes que solo estás pensando en ti", le dijo Yina Calderón al creador de contenido.

Tras esas palabras, La Liendra la enfrentó y le dijo que se estaba contradiciendo. Además, le preguntó si tenían que contarle la estrategia con anticipación para que ella no se molestara.

"Yina, ¿qué tiene que ver esto con que yo me quiera ir? Yo no tengo la culpa de que Cami también se quiera ir", manifestó La Liendra.

Sin embargo, la DJ y empresaria siguió sin darle la razón y prosiguió criticando la estrategia. Sus palabras fueron las siguientes:

Mi afectación es porque yo sí creí en ti y pensé que eras una buena persona. Eres macabro y estás consumido en el juego, el problema no es la estrategia, sino la maldad. Lo que tú quieres es entrar con un porcentaje gigante para que tu ego crezca o irte y decir que así lo pediste en las ruedas de prensa.

Adicionalmente, Yina Calderón le dijo a La Liendra que desde afuera ya tenía 'fama' de mirar a los demás por encima del hombro y que en el cuarto 'fuego' les quedó la percepción de que quería llevar a Lady Tabares a la placa porque la considera menos.

No obstante, La Liendra lo negó rotundamente, le indicó que estaba pérdida y argumentó que Lady quedó en la placa porque el público lo decidió. Asimismo, le hizo saber que si entraba de primeras iba a seguir con la intención de irse.

Pero, a pesar de esas palabras, Yina Calderón no le creyó y continuó arremetiendo contra él.

"A mí no me mires a los ojos que ya no te creo nada. Tú eres un falso, Liendra, y con mucha gente afuera también te portaste mal. Colombia ya conoce que eres un mentiroso y tú no vas a cambiar porque eres tan cuadriculado que solo piensas en ti y en el juego", concluyó la DJ y empresaria.

¿Cuál fue la estrategia de 'agua' que no le gustó a Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Antes de la jornada de nominación, toda la habitación 'agua' acordó quedar en la placa para que Andrés Altafulla, que se ganó el liderazgo, tuviera que nominar a alguien de su propio equipo.

El argumento de 'agua' fue que, debido a que en este momento de la competencia son menos, igual iban a quedar en la placa por los votos negativos de los habitantes de 'fuego'.

