Otro reconocido cantante reveló por qué no hizo parte del homenaje a Yeison Jiménez

A Yeison Jiménez, el cantante que marcó una historia en la música popular, se le han realizado varios homenajes tras su muerte.

El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, al cantante se le hizo una despedida pública entre canciones, pancartas y palabras de admiración.

Además, los ciudadanos de Manzanares, el municipio del que era oriundo Yeison Jiménez, también lo acompañaron cuando sus cenizas llegaron a ese lugar.

Y, con la intención de rendirle honor, varios cantantes importantes del género popular le compusieron una canción a Yeison Jiménez y la titularon 'El aventurero en el cielo'.

Sin embargo, Sebastián Ayala no hizo parte de ese tema musical y, por lo tanto, sus seguidores le han preguntado la razón y él respondió con claridad en las últimas horas.

Esta es la razón por la que Sebastián Ayala no estuvo en la canción homenaje a Yeison Jiménez

Sebastián Ayala, en una historia de Instagram, indicó que cuando llegó a la grabación ya estaba lista casi toda la canción y que no quiso incomodar.

"Hubiera querido y hubiera sido un honor, pero cuando llegué al estudio ya tenían casi todo grabado. Me invitó Ciro, eran muchos artistas y no había casi espacio. Además, para que pudieran estar los grandes, hubo que recortarle algunas estrofas a unos", comenzó afirmando Sebastián Ayala.

"Yo soy de los que no me gusta incomodar, pero estuvimos allá pendientes y aportando en lo que más podía. Si Dios quiere, vamos a hacerle un homenaje bonito a mi parcero", agregó.

¿Dónde fueron las exequias de Yeison Jiménez?

Después de que Medicina Legal terminó las labores de identificación, le entregó el cuerpo de Yeison Jiménez a sus familiares y las exequias se realizaron en Bogotá.

La ceremonia privada se llevó a cabo en la funeraria Jardínes del Recuerdo, situada en la Autopista Norte, un día antes del homenaje público en el Movistar Arena.