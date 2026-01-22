CANAL RCN
Tendencias

Otro reconocido cantante reveló por qué no hizo parte del homenaje a Yeison Jiménez

Al cantante le preguntaron por lo ocurrido en Instagram y respondió con contundencia.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A Yeison Jiménez, el cantante que marcó una historia en la música popular, se le han realizado varios homenajes tras su muerte.

El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, al cantante se le hizo una despedida pública entre canciones, pancartas y palabras de admiración.

Mujer encontró extraños y curiosos elementos en el lugar del accidente en el que murió Yeison Jiménez y sorprendió al revelarlos
RELACIONADO

Mujer encontró extraños y curiosos elementos en el lugar del accidente en el que murió Yeison Jiménez y sorprendió al revelarlos

Además, los ciudadanos de Manzanares, el municipio del que era oriundo Yeison Jiménez, también lo acompañaron cuando sus cenizas llegaron a ese lugar.

Y, con la intención de rendirle honor, varios cantantes importantes del género popular le compusieron una canción a Yeison Jiménez y la titularon 'El aventurero en el cielo'.

Sin embargo, Sebastián Ayala no hizo parte de ese tema musical y, por lo tanto, sus seguidores le han preguntado la razón y él respondió con claridad en las últimas horas.

Esta es la razón por la que Sebastián Ayala no estuvo en la canción homenaje a Yeison Jiménez

Sebastián Ayala, en una historia de Instagram, indicó que cuando llegó a la grabación ya estaba lista casi toda la canción y que no quiso incomodar.

"Hubiera querido y hubiera sido un honor, pero cuando llegué al estudio ya tenían casi todo grabado. Me invitó Ciro, eran muchos artistas y no había casi espacio. Además, para que pudieran estar los grandes, hubo que recortarle algunas estrofas a unos", comenzó afirmando Sebastián Ayala.

"Yo soy de los que no me gusta incomodar, pero estuvimos allá pendientes y aportando en lo que más podía. Si Dios quiere, vamos a hacerle un homenaje bonito a mi parcero", agregó.

¿Dónde fueron las exequias de Yeison Jiménez?

Después de que Medicina Legal terminó las labores de identificación, le entregó el cuerpo de Yeison Jiménez a sus familiares y las exequias se realizaron en Bogotá.

ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial
RELACIONADO

ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial

 

La ceremonia privada se llevó a cabo en la funeraria Jardínes del Recuerdo, situada en la Autopista Norte, un día antes del homenaje público en el Movistar Arena.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

ATENCIÓN| Familia de Yeison Jiménez alertó nuevo método de estafa a su nombre: comunicado oficial

Yeison Jiménez

Poncho Zuleta se confundió y dedicó minuto de silencio a Jessi Uribe, en lugar de Yeison Jiménez

Artistas

"Es un riesgo": reconocido cantante confirmó que no estará en el homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Otras Noticias

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía

La tendencia de la ‘skinificación’ y el creciente interés del público masculino busca resultados visibles por encima de la vanidad.

Ministerio de Hacienda

Tarifas del servicio de energía podrían aumentar por decreto que expidió el Gobierno durante la emergencia económica

Con esta y otras medidas, el Gobierno Petro pretende reunir más de cinco billones de pesos.

Estados Unidos

Estados Unidos buscaría dar un golpe contundente en un país de Latinoamérica: no es Venezuela

Boca Juniors

Boca Juniors sorprende y busca a jugador de la selección Colombia tras desistir de Marino

Finanzas personales

Corte recalca los casos específicos en que los hijos deben pagar cuota alimentaria de sus padres