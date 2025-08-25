CANAL RCN
Tendencias

¿Blessd será papá? Esto se comenzó a rumorar en las redes sociales

La pareja de Blessd subió una foto a sus redes sociales y los internautas se pronunciaron de inmediato. ¿Qué dijeron?

Foto: @manuelaqm__ en Instagram.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado viernes 22 de agosto, Stiven Mesa Londoño, el reguetonero paisa que es conocido como Blessd, publicó unas fotos en Instagram y reveló que está viviendo un nuevo romance con la influencer Manuela QM.

Hace un tiempo, Blessd y Manuela tuvieron una relación, pero esta se terminó tras una serie de desacuerdos. Sin embargo, el artista y la influencer decidieron darse una nueva oportunidad y se han mostrado felices en las redes sociales.

Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?
RELACIONADO

Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?

En medio de esa coyuntura, Manuela QM publicó unas fotos en las últimas horas y a los seguidores les llamó la atención un detalle y comenzaron a rumorar que la influencer estaría embarazada y que Blessd sería el papá. ¿Qué es lo que se ha dicho exactamente?

Así es como los seguidores han rumorado que Manuela QM estaría embarazada y que Blessd sería papá

En las últimas fotos que subió Manuela QM a Instagram, lució un vestido café pegado a su cuerpo y algunos internautas notaron un presunto cambio en su abdomen.

Fue así como varios comenzaron a escribir que la influencer estaría embarazada y que, tal vez, Blessd podría anunciar pronto la noticia.

Sin embargo, hasta este momento, no existe ninguna confirmación del embarazo de Manuela QM, sino que la tendencia se ha ido alimentando de los rumores.

"Tiene cara de embarazada", '¿está embarazada?, "Manuela está embarazada, guarden este comentario" y "¿será que ya viene bebé?", han sido algunos de los comentarios en el post de Manuela QM, la novia de Blessd.

¿Qué han dicho Blessd y Manuela QM en medio de los rumores de un presunto embarazo?

A pesar de los comentarios de los internautas, ni Blessd ni Manuela QM han emitido un pronunciamiento relacionado con los rumores.

Esta es la lujosa camioneta del cantante de reggaetón, Blessd: cuesta 3 mil millones y es la única en Sudamérica
RELACIONADO

Esta es la lujosa camioneta del cantante de reggaetón, Blessd: cuesta 3 mil millones y es la única en Sudamérica

Además, teniendo en cuenta que el cantante está de gira y que la influencer también está concentrada en sus proyectos laborales, todo parece indicar que no se pronunciarán sobre este tema.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró

Epa Colombia

"Difícil": 'Alerta' reveló detalles inéditos de su visita a 'Epa Colombia' en la cárcel

Yina Calderón

¿Yina Calderón mostró quién es su pareja en medio de los rumores de su amorío? Esta es la verdad

Otras Noticias

Cundinamarca

Gobernador de Cundinamarca dice que la hipótesis de desaparición forzada toma fuerza en el caso de Valeria Afanador

La última vez que fue viste, la menor se encontraba en cercanías a su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá.

Turismo

Nuevo peso permitido en el equipaje de mano a partir del mes de septiembre

En Estados Unidos, podrán disfrutar de las ventajas de la nueva normatividad para llevar su equipaje de mano.

Selección Colombia

La sorpresa que prepara Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia

Aplicaciones

Colombianos tendrán nuevo servicio de telefonía móvil: estos son los planes que ofrecen

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas