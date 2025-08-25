¿Blessd será papá? Esto se comenzó a rumorar en las redes sociales

El pasado viernes 22 de agosto, Stiven Mesa Londoño, el reguetonero paisa que es conocido como Blessd, publicó unas fotos en Instagram y reveló que está viviendo un nuevo romance con la influencer Manuela QM.

Hace un tiempo, Blessd y Manuela tuvieron una relación, pero esta se terminó tras una serie de desacuerdos. Sin embargo, el artista y la influencer decidieron darse una nueva oportunidad y se han mostrado felices en las redes sociales.

En medio de esa coyuntura, Manuela QM publicó unas fotos en las últimas horas y a los seguidores les llamó la atención un detalle y comenzaron a rumorar que la influencer estaría embarazada y que Blessd sería el papá. ¿Qué es lo que se ha dicho exactamente?

Así es como los seguidores han rumorado que Manuela QM estaría embarazada y que Blessd sería papá

En las últimas fotos que subió Manuela QM a Instagram, lució un vestido café pegado a su cuerpo y algunos internautas notaron un presunto cambio en su abdomen.

Fue así como varios comenzaron a escribir que la influencer estaría embarazada y que, tal vez, Blessd podría anunciar pronto la noticia.

Sin embargo, hasta este momento, no existe ninguna confirmación del embarazo de Manuela QM, sino que la tendencia se ha ido alimentando de los rumores.

"Tiene cara de embarazada", '¿está embarazada?, "Manuela está embarazada, guarden este comentario" y "¿será que ya viene bebé?", han sido algunos de los comentarios en el post de Manuela QM, la novia de Blessd.

¿Qué han dicho Blessd y Manuela QM en medio de los rumores de un presunto embarazo?

A pesar de los comentarios de los internautas, ni Blessd ni Manuela QM han emitido un pronunciamiento relacionado con los rumores.

Además, teniendo en cuenta que el cantante está de gira y que la influencer también está concentrada en sus proyectos laborales, todo parece indicar que no se pronunciarán sobre este tema.