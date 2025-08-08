Esta es la lujosa camioneta del cantante de reggaetón, Blessd: cuesta 3 mil millones y es la única en Sudamérica

El cantante colombiano Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, ha sorprendido a propios y extraños al traer a Colombia una lujosa camioneta que pocos pueden dar el lujo de tenerla.

Se trata de la Mercedes-Benz G-Wagon Brabus G800, una joya de la ingeniería y el diseño que se estima tiene un valor de $3 mil millones de pesos, convirtiéndola en la única de su clase en toda Suramérica.

El G-Wagon, ya de por sí un vehículo icónico y codiciado, se ha transformado en una obra maestra por la empresa alemana Brabus, famosa por llevar la personalización de automóviles a niveles estratosféricos.

Blessd dio detalles de la lujosa camioneta

Este vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h, por lo que se ha convertido en un vehículo de ensueño para los amantes de la velocidad.

El reggaetonero confirmó que la máquina es traída desde Miami y ya se encuentra en suelo nacional.

“La camioneta ya la bajé acá, ya está en el puerto de Santa Marta, la G Wagon. Es la única en Sudamérica y la única en Colombia porque acá no viene, hay 25 en el mundo, es una Brabus”, dijo en diálogo con Miami Vice Lifestyle.

Los poseedores de esta lujosa camioneta son Cristiano Ronaldo, Ryan Castro y Blessd.