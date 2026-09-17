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Primicia: Medicina Legal confirmó la causa de muerte de la pequeña Michelle Dayana

Noticias RCN conoció el dictamen que revela cómo murió la pequeña desaparecida en Buriticá, Antioquia, en agosto de este año.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
09:25 a. m.
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Michelle Dayana, de 6 años, desapareció en Buriticá, Antioquia, el pasado 25 de agosto y durante casi una semana se desarrolló una búsqueda intensa por parte de familiares y vecinos que esperaban encontrarla con vida.

Lamentablemente, la niña fue encontrada sin vida días más tarde, en zona rural del municipio, a pocos kilómetros de su vivienda.

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Noticias RCN conoció que el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía determinaron que la causa de muerte de la menor fue un homicidio, ocasionado por un golpe con objeto contundente.

Por ahora, no se tiene información sobre el presunto responsable de este crimen que conmocionó al país.

Así funciona la Alerta Rosa para buscar a menores desaparecidos

De acuerdo con datos de Medicina Legal, cada mes 56 menores son asesinados en Colombia. Además, el instituto señala que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han reportado 4.229 desapariciones de niños y niñas, de los cuales 110 fueron hallados son vida, 1.367 aparecieron vivos y 2.752 continúan perdidos.

Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la seguridad territorial y secretaria técnica de la Alerta Rosa, habló con Noticias RCN sobre el mecanismo de búsqueda urgente en casos de desaparición de menores de edad y mujeres hasta los 28 años.

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Según explicó la funcionaria, es la Policía la encargada de activar el mecanismo en coordinación con los fiscales seccionales, una vez se conozca la denuncia de la desaparición.

Tras esto, inician las labores investigativas de las autoridades y la socialización de la pérdida del menor, establecer las circunstancias en las que se produjo el caso y evidenciar posibles situaciones de riesgo para la víctima o su familia.

Algo importante para tener en cuenta es que no es necesario esperar más de tres horas para activar el mecanismo.

La caracterización del menor se debe reportar a través de un sistema de Medicina Legal que permite identificar al niño o niña en cualquier condición en la que sea encontrado.

¿Cómo denunciar la desaparición de un menor?

La fiscal Jaramillo indicó que las líneas disponibles para denunciar la desaparición de un menor de edad son:

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  • Línea 123 de la Policía Nacional
  • Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación
  • Página web de la Fiscalía General de la Nación
  • Cualquier URI de la ciudad o municipio
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