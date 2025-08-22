Prime Video revela tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa

Con tráiler y póster oficial ya disponibles, la icónica serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello regresa con nuevos episodios que prometen giros inesperados, secretos familiares y emociones intensas para la audiencia global.

Prime Video confirmó el regreso de Betty la Fea con fecha de estreno mundial

La plataforma de streaming anunció que la segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa llegará el 15 de agosto. El anuncio se hizo a través de una original dinámica en redes sociales: una sesión de tarot entre las actrices Ana María Orozco (Betty) y Luces Velásquez (Bertha), que concluyó con la revelación del tráiler y el póster oficial.

Este regreso se convierte en uno de los estrenos más esperados de 2025, después de que la primera temporada rompiera récords en Prime Video al convertirse en la serie latinoamericana más vista en la historia de la plataforma y en la producción más consumida en Colombia.

La trama: secretos, conflictos y nuevas emociones

La historia retomará exactamente donde terminó la primera entrega. Betty se enfrentará a difíciles decisiones personales y profesionales, mientras busca reconstruir su relación con su hija Mila y afrontar la creciente distancia con Armando.

A estos retos se suma una revelación inesperada: el embarazo de alguien cercano, lo que pondrá a prueba la estabilidad de su vida y de su familia. Con estos elementos, la trama promete mantener a los espectadores enganchados capítulo tras capítulo.

El equipo detrás de la producción

La nueva temporada es producida por ESTUDIOS RCN y escrita por un equipo de guionistas de renombre, entre ellos Marta Betoldi, César Betancur (Rigo), Valeria Gómez (Manes) y Luis Carlos Ávila.

La dirección está a cargo de Mauricio Cruz Fortunato (Manes), mientras que los productores ejecutivos son Yalile Giordanelli (Ana de Nadie) y Juan Pablo Posada (Manes). Tanto Ana María Orozco como Jorge Enrique Abello también participan como productores asociados, reafirmando su compromiso con la continuidad y autenticidad de la historia.

Elenco original y formato de estreno

La serie contará nuevamente con las actuaciones estelares de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran parte del elenco original que marcó a varias generaciones de televidentes.

La temporada estará compuesta por 10 episodios, que se estrenarán a razón de dos capítulos por semana en la plataforma de Prime Video. Este formato permitirá que los seguidores vivan la emoción de la historia a lo largo de varias semanas, generando conversación y expectativa en redes sociales.

Impacto global y catálogo de Prime Video

Betty la Fea: La Historia Continúa formará parte de un catálogo internacional que incluye grandes producciones como The Boys, Citadel y Los Anillos de Poder, además de otras producciones colombianas como Los Billis, Manes y Noticia de un Secuestro.

Prime Video, disponible en Colombia por COP 24.900 mensuales o COP 165.600 anuales, ofrece además beneficios como envíos gratuitos desde Amazon.com, acceso a videojuegos en Prime Gaming y suscripciones adicionales a otros servicios de streaming a través de Prime Video Channels.

¿Qué esperar de esta nueva temporada?

La segunda temporada no solo busca revivir la nostalgia de millones de seguidores, sino también conectar con nuevas audiencias que descubrieron a Betty a través de Prime Video. Con un enfoque fresco, mayores conflictos emocionales y una narrativa adaptada a la actualidad, la producción promete convertirse en uno de los éxitos más comentados del año.

Los fanáticos ya marcan el 15 de agosto en su calendario: la fecha en la que las estrellas se alinean para el regreso de uno de los íconos más grandes de la televisión latinoamericana.