Shaira reveló detalles del desplante que le hizo Jessi Uribe

La cantante de música popular Shaira, fue quien ganó una de las ediciones del programa de talentos Factor XS en el 2011 y en las recientes horas, generó revuelo en redes sociales por unas afirmaciones que hizo sobre el artista Jessi Uribe.

En una entrevista que le realizó la emisora Tropicana, le cuestionaron a la santandereana que a qué artista le daría un “mamonazo”, es decir, un golpe y ella respondió que al intérprete de ‘Dulce Pecado’.

Shaira argumentó su respuesta al detallar una anécdota de “mal gusto” que tuvo con el cantante.

La joven de 19 años aseguró que tiempo atrás, cuando Uribe no era tan reconocido, la contactó para grabar una canción con ella y que su respuesta fue positiva. Sin embargo, años más tarde el vocalista, en una dinámica de Instagram, indicó que no existía una posibilidad de hacer una colaboración con ella.

“Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió, superquerido él al principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’, ‘de una, paisano, tan, tan, tan’ y, un año después, que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’ una cosa así, dije ‘me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto’”, detalló la joven de 19 años.

Shaira aclaró su relación con Jhonny Rivera

Durante la entrevista, Shaira también confesó que constantemente recibe críticas de personas que aún la tratan como una niña y que otros, por el contrario, la señalan como una mujer adulta.

Adicionalmente, aprovechó el espacio para aclarar los rumores sobre su supuesta relación con Jhonny Rivera. La santandereana aclaró que entre ellos solo existe una amistad y que para ella, él es como un padre.

“Simplemente, hay una amistad muy chévere desde que yo estaba muy chiquita. Lo conocí hace muchos años y él me tiene un cariño muy grande, incluso él es el compositor de una de mis canciones que tiene más vistas en YouTube, pero no sé si será de pronto por los gustos de él o que yo he dicho que me gustan mayores, pero yo a él lo respeto mucho. Yo lo veo como un padre, pero son cosas que la gente tiene en su cabeza”.