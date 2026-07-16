Shakira y los Ghetto Kids Uganda sorprendieron juntos por las calles del Times Square

Hay gran expectativa en el mundo del entretenimiento por la que será la próxima presentación de Shakira en el show de medio tiempo de la Copa del Mundo 2026 que será este próximo domingo 19 de julio y verá un encuentro épico entre Argentina y España.

Para esta oportunidad, Shakira, la cantante considerada como la “reina de los Mundiales de Fútbol”, volverá a tener una participación en el evento ya que se presentará junto a un selecto grupo de artistas ya confirmados por la FIFA. No obstante, hay grandes expectativas por saber si esta llegará acompañada del grupo de baile Ghetto Kids Uganda.

Shakira y el grupo Ghetto Kids Uganda en Nueva York

El más reciente concierto de la barranquillera por Nueva Jersey pasará a la historia ya que contó con la participación de la agrupación musical, quienes la acompañaron por la emblemática pasarela durante la entrada a sus conciertos que ya se ha vuelto toda una tendencia para algunas de las figuras del entretenimiento más privilegiadas.

Pero dicho acompañamiento no fue el único por parte de los pequeños ya que, en horas recientes, se les vio junto a la cantante y sus hijos en todo el centro de Nueva York en donde compartieron con ciudadanos y pusieron a prueba sus mejores pasos de baile.

En las imágenes se le observa a la intérprete de ‘Dai Dai’ luciendo una vestimenta discreta para pasar desapercibida en compañía de Sasha y Milan. Rodeados de un amplio grupo de personas, los pequeños sorprendieron a todos los asistentes con sus mejores pasos de baile al ritmo de las canciones de Bad Bunny.

Por supuesto, este junte ya ha abierto las especulaciones sobre una posible participación de la agrupación de bailarines en la presentación oficial de Shakira durante el show de medio tiempo de la Copa del Mundo 2026.

Artistas que estarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

Por primera vez, la FIFA implementará este show en el entretiempo del partido ya que anteriormente se ha realizado 90 minutos antes de que inicie el encuentro deportivo. Este tendrá una duración de 11 minutos y contará con la participación de más artistas como Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppets’.

Se espera que el show del entretiempo inicie sobre las 3:00 p.m., hora Colombia, después de los primeros 45 minutos del juego que iniciará a las 2:00 p.m. La ceremonia de clausura iniciará 90 minutos antes del pitazo inicial del encuentro.