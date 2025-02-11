CANAL RCN
Tendencias

Shakira contó cómo fue su experiencia pidiendo dulces en Bogotá: "Triki, triki, Halloween"

La cantante barranquillera tomó un momento de su concierto en el Vive Claro para contar cómo fue su experiencia recorriendo las calles de Bogotá disfrazada.

Shakira disfrazada en Halloween
FOTO: @shakira - IG

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
10:45 a. m.
Shakira sorprendió a sus seguidores al revelar que en la noche del 31 de octubre estuvo recorriendo las calles de Bogotá disfrazada junto a sus hijos Sasha y Milan. No los reconocieron y vivieron un momento inolvidable en familia pidiendo dulces en la capital colombiana.

Ella, disfrazada con un vestido rosado estilo rococó, mientras que sus hijos se pintaron sus rostros para vestirse, Milan de conejo y Sasha de vampiro. Pasaron desapercibidos y durante el concierto de la cantante, contó cómo fue su experiencia.

Shakira contó cómo vivió Halloween en Bogotá

En medio de su presentación en el Vive Claro de Bogotá, la cantante sacó un momento para hablar de esa noche, resaltando a la ciudad y recordando lo que vivió en el pasado, cuando ella también visitó 'La Nevera' siendo tan solo una niña.

Salí con mis hijos a pedir dulces por las calles de Bogotá... 'triki, triki, Halloween' ¿sí? Recorrimos las calles de Bogotá y qué orgullosa me sentí de mostrarle esta ciudad a mis hijos. Estoy enamorada de Bogotá, qué belleza de ciudad.

Recordó su primer paso por la ciudad. "Me acuerdo cuando con 13 años vine por primera vez a Bogotá a grabar mi primer álbum 'Magia' y cuando me vine a vivir acá a los 16 añitos en una residencia de señoritas y todo lo que ha pasado desde entonces".

Shakira y su agradecimiento por Bogotá

La barranquillera agradeció al público bogotano por el apoyo que le han brindado a lo largo de estos años de trayectoria. "Gracias a ustedes he realizado una gran parte de mis sueños, toda una vida acompañada por su cariño y su apoyo".

"Gracias por haberme traído hasta aquí", finalizó la cantante, quien ante más de 45.000 personas entregó un espectáculo que quedará en la memoria de Bogotá, considerando también su colaboración con la Orquesta Filarmónica de Mujeres.

