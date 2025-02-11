En video: así cantó Shakira junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

Shakira volvió a Bogotá con un espectáculo que quedará en la memoria. La artista barranquillera, se presentó ante más de 47.000 asistentes en el Vive Claro, donde fusionó uno de sus éxitos con los instrumentos de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Esta presentación superó las expectativas de sus seguidores. Shakira apareció junto a 70 mujeres de la Filarmónica, dando uno de los espectáculos más sorprendentes de sus más recientes conciertos, el cual se suma a su aparición cantando junto al Grupo Niche en Cali.

“La Pared”: el momento más emotivo de la noche

El punto más emocionante llegó con la interpretación de 'La Pared', una de las canciones más queridas del repertorio de Shakira. La pieza fue reversionada especialmente para esta ocasión, transformándose en una experiencia orquestal que sorprendió a más de uno.

La combinación entre la voz de la cantante y la ejecución orquestal generó una respuesta destacada del público, que se mantuvo de pie durante la presentación y las redes sociales se llenaron de videos con este emotivo momento.

Impacto económico del concierto de Shakira

De acuerdo con una estimación del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el espectáculo movió alrededor de $66.141 millones, debido a la asistencia de 47.578 personas, de las cuales el 30 % serán turistas nacionales e internacionales.

El estudio señala que los gastos directos por consumo —que incluyen alimentación, transporte, compras y alojamiento— alcanzarían los $ 17.701 millones, con alimentos y bebidas (6.628 millones) y alojamiento (6.235 millones) como los rubros más destacados.