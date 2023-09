Shakira recibió aterrador ataque laboral tras el lanzamiento de su nueva canción: fuerte denuncia

La nueva canción de Shakira ha generado todo tipo de comentarios entres sus seguidores, puesto que unos alaban el nuevo dardo que lanzó contra la familia de Gerard Piqué, mientras que otros hablan de la letra, donde la colombiana intentó resaltar el maltrato laboral que sufren millones de personas en el mundo por parte de sus jefes.

Ante el objetivo de la canción, Shakira dio a conocer a Lili Melgar, quien se desempeñaba como niñera de Milan y Sasha en su estadía Barcelona, y que al parecer sufrió algunos maltratos por Gerard Piqué, quien la despidió tras darse cuenta de que fue la encargada de delatar la infidelidad del exjugador del Barcelona con Clara Chía.

Sin embargo, en esta oportunidad Shakira vuelve a estar en el ojo del huracán por una fuerte declaración de una extrabajadora de la colombiana, quien aseguró que la barranquillera es igual o peor de lo que menciona en la canción ‘El Jefe’ dejando claro que es una mujer “tacaña” y con bastante inseguridad.

“Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”, aseguró Cristiana Cárdenas, quien trabajo con Shakira por cuatro años como coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la artista en España.

Además, agregó: “cuando tú dices que no se te acerque nadie, que no te miren a los ojos. Cuando tú sacas a una chica del rodaje que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional".

Cristiana defendió a Gerard Piqué

Por último, la española habló sobre la relación que tenía la colombiana con Gerard Piqué, dejando claro que la familia fue la sufrió las diferentes dificultades que tenía Shakira, además, defendió al exjugador del Barcelona.

"Una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis", agregó la mujer sobre la nueva canción de Shakira y su inconformismo con la explotación laboral, las desigualdades y la migración de latinoamericanos.

Hasta el momento, Gerard Piqué no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento sobre las declaraciones de Cristina Cárdenas.