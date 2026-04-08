Actividades de la tripulación de Artemis II a dos días de terminar su viaje: siguen los experimentos

Las condiciones meteorológicas frente a la costa de San Diego parecen ser ideales para el regreso de la cápsula Orion este viernes, según las proyecciones actuales de la NASA.

Al cumplirse el octavo día de la histórica misión Artemis II, Amit Kshatriya, administrador y controlador de la agencia, aseguró: “Estamos empezando a analizar el clima ahora mismo, porque nuestros modelos meteorológicos están empezando a converger en este punto, frente a la zona que nos interesa. Está frente a la costa de San Diego y, desde el punto de vista climatológico creemos que será favorable”.

Itinerario de Artemis II a dos días de terminar su viaje:

Tras completar con éxito un sobrevuelo y una maniobra de corrección de trayectoria, la tripulación se prepara para ejecutar esta noche una prueba detallada de pilotaje manual.

Esta evaluación, programada para las 9:45 p. m., es una evolución vital diseñada para validar el comportamiento, la estabilidad y el rendimiento de la aeronave sin ninguna ayuda automática.

Previo a este ejercicio, los astronautas, que iniciaron su jornada a las 11:32 a. m., ofrecerán un informe de misión a las 4:00 p. m. y una conferencia de prensa a las 8:45 p. m.

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La Nasa revela nuevo material de la misión:

Mientras los experimentos avanzan según lo programado en las profundidades del espacio, la NASA compartió recientemente material visual impactante capturado desde la cabina. Entre las imágenes reveladas destaca un video de la perspectiva de los astronautas al pasar por el lado oscuro de la Luna, una fotografía de la Vía Láctea y capturas de Rise, un peluche de la Luna que viaja con la tripulación para marcar visualmente los periodos de gravedad.

Este viaje de diez días es el paso previo fundamental para las futuras misiones Artemis III y Artemis IV, esta última proyectada para 2028 como el primer alunizaje en décadas. Los datos recolectados por Artemis II servirán para probar los sistemas clave que permitirán el retorno definitivo del ser humano a la superficie lunar.