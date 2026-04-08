Grupo Firme estrena “Cabrón y Medio” y calienta su llegada a Colombia

El fenómeno del regional mexicano sigue expandiéndose y uno de sus máximos exponentes, Grupo Firme, vuelve a dar de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cabrón y Medio”, justo antes de su esperada gira por Colombia.

La agrupación no solo suma una canción a su repertorio, sino que deja ver una evolución clara en su propuesta artística.

Estrenado el pasado 2 de abril, el tema representa un paso importante en el camino musical del grupo. “Cabrón y Medio” no se siente como un experimento, sino como una transición consciente hacia nuevas sonoridades, sin perder la esencia emocional que los ha convertido en un fenómeno en América Latina.

Una nueva etapa musical y estética

La canción se construye desde una narrativa íntima, marcada por el despecho y las historias que no terminan de cerrarse. Este enfoque conecta de forma directa con el público, apelando a emociones comunes dentro de la cultura latina.

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Además, el lanzamiento refleja una transformación visual. Eduin Caz aparece con traje de charro, reforzando una reinterpretación moderna de los símbolos tradicionales mexicanos. Esta nueva estética proyecta una versión más madura y ambiciosa del grupo.

En lo musical, el tema cuenta con el respaldo de Joss Favela, reconocido por su capacidad para traducir emociones complejas en letras cercanas, lo que potencia el impacto del sencillo.

Colombia, clave en su expansión internacional

El recibimiento de “Cabrón y Medio” fue inmediato. Durante sus recientes presentaciones en Chile, el tema fue coreado por el público como si fuera un éxito de años, confirmando la fuerte conexión de la banda con sus seguidores.

Con ese impulso, la gira continúa por la región y tiene a Colombia como uno de sus puntos más importantes. Medellín será el inicio de una serie de nueve conciertos en el país, con paradas en ciudades como Ibagué y Barranquilla.

Esta apuesta no solo demuestra el poder de convocatoria de Grupo Firme, sino también el crecimiento del regional mexicano en el mercado colombiano. “Cabrón y Medio” se presenta así como una señal clara de evolución, en un momento donde la banda consolida su alcance en toda América Latina.