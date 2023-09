¿Shakira hará un concierto en Barranquilla? Esto es lo que se sabe

Este 16 de septiembre, Shakira sorprendió a varias personas tras su aparición en Barranquilla. La artista colombiana llegó para acompañar la inauguración del Centro Educativo Nuevo Bosque-Pies Descalzos, uno de los colegios de su fundación.

Iniciativa que fue creada en 1997 para “para contribuir a que los niños, niñas y jóvenes en el país puedan acceder educación pública de calidad a través de infraestructura y prácticas educativas”.

Según su página web oficial, en la fundación “generamos infraestructura educativa para contar con espacios adecuados para propiciar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Así como para promover el acceso y la permanencia escolar. Conoce los proyectos que estamos desarrollando en diferentes ciudades de Colombia, que beneficiaran a miles de niños, niñas y adolescentes”.

En su intervención, durante el desarrollo del evento de inauguración, Shakira manifestó su gratitud con aquellas personas que han aportado en su intención de ayudar a la educación de los niños.

“En nombre mío y el de mi Fundación Pies Descalzos, expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos como la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación La Caixa, la Fundación FC Barcelona y la Fundación Educativa LCI para cumplir un nuevo sueño: construir un nuevo colegio en Barranquilla y seguir apoyando a las niñas, niños y jóvenes en la ciudad”, agregó.

¿Habrá concierto de Shakira en Barranquilla?

Adicional a esto, luego de todo el protagonismo que tenido la artista por sus exitosos lanzamientos como Acróstico, Te Felicito y TQG, los periodistas presentes en el recinto le cuestionaron cómo iba su carrera musical y cuándo lanzará su siguiente proyecto.

“Todavía no sé cuándo va a salir el disco. Todavía sigo agregando canciones, sigo tratando. Hay otra (canción) en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles, así que el proyecto sigue creciendo y es como La Sagrada Familia, no acaba de crecer. Pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre. Ahí les di un pequeño adelanto, pero hay que escuchar el resto”, señaló.

Luego de esto, también le preguntaron si haría una nueva gira y si en ella estaría incluida su ciudad natal, a lo que la cantante respondió acertando con la cabeza que sí.