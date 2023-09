Shakira revolucionó Barranquilla con su llegada: inauguró un megacolegio, en compañía de sus hijos

Este sábado 16 de septiembre, Shakira llegó a Barranquilla y sorprendió a todos. La artista colombiana, en compañía de sus dos hijos, inauguró un megacolegio que llevará el nombre de Centro Educativo Nuevo Bosque-Pies Descalzos.

La aclamada artista atlanticense ha luchado incansablemente por la educación de los niños de nuestro país. Con su 'Fundación Pies Descalzos', la cual fundó en 1997, la tres veces ganadora en los Premios Grammy ha generado un impacto invaluable en familias de bajos recursos.

Tras su memorable actuación en los MTV Video Music Awards, evento en el cual ganó 'Mejor Colaboración' con la antioqueña Karol G, Shakira volvió a estar en boca de todos. Pues bien, hizo espacio en su ajetreada agenda y le alegró el día a muchos niños, quienes la homenajearon con bailes de sus temas más icónicos, como 'Waka Waka'.

“En nombre mío y el de mi Fundación Pies Descalzos, expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos como la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación La Caixa, la Fundación FC Barcelona y la Fundación Educativa LCI para cumplir un nuevo sueño: construir un nuevo colegio en Barranquilla y seguir apoyando a las niñas, niños y jóvenes en la ciudad”, empezó diciendo Shakira, quien estuvo muy alegre con la consecución de este aporte a su comunidad.

Cabe resaltar que este centro educativo ocupa 6.000 metros cuadrados y se espera la inscripción anual de 1.000 estudiantes. Esta obra, que arrancó en 2018, tuvo una inversión de 16.000 millones de pesos.

“Han recorrido el colegio conmigo, saben que es una obra que debe continuar, que es un esfuerzo de muchas personas, porque solo haciendo equipo se consiguen objetivos. Solo espero que hayan salido inspirados y con ganas de hacer algo por la sociedad. El 90 % de estudiantes que ingresaron a la fundación han podido graduarse e ir a la universidad”, agregó la barranquillera.

“Que no haya un solo niño por fuera del sistema escolar del país. Que de ese millón de niños que están desescolarizados podamos reducirlo a cero. Que La Guajira sea atendida, que no sigan muriendo niños por desnutrición que se lleve comida a las escuelas, pero que el Estado se comprometa”, concluyó.

