¿Para Piqué? Shakira estaría preparando documental donde revelará detalles inéditos de su separación

Durante las últimas semanas, la separación de la artista colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, sigue dando de que hablar a nivel mundial. Los rumores sobre presuntas infidelidades del empresario español, los problemas que tuvieron en la relación y otros temas, se han convertido en tendencia.

No obstante, a esto se han sumado indicios sobre un nuevo golpe que estaría preparando la colombiana contra su expareja. De acuerdo a lo conocida, la artista estaría preparando un documental sobre su vida y allí ofrecería detalles íntimos sobre los días que siguieron a su mediática separación del futbolista.

El documental de Shakira

De acuerdo con el programa Así es la vida, Shakira estaría preparando esta producción donde entrega varios detalles de su vida a los que previamente se refirió como una etapa oscura.

Las evidencias que dio este medio se dieron en el marco de los Latin Grammy donde la barranquillera estuvo acompañada de un camarógrafo. Este hombre también estuvo en la más reciente audiencia que afrontó la cantante por Hacienda.

Por otro lado, el programa Mamarazzis, donde las conductoras Laura Fa y Lorena Vázquez, detallaron que los camarógrafos que la acompañaban llevaban camisetas estampadas con la leyenda 'Filmin Crew'.

“Está claro que Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality estilo documental. Parece que hoy en día, si eres una persona famosa y no tienes tu propia realidad de estilo documental, no eres nadie”, dijo Vázquez.

El documental de la solista tendría eventos de 2022 y 2023, periodo donde afrontó la separación de Piqué y todo el revuelo que causó esta ruptura. Además de ello, Shakira también mostraría los duros momentos que enfrentó por la enfermedad de sus padres y las alegaciones de fraude fiscal en el país de origen del dueño de la Kings League.

Shakira se alista para una gira

'Shaki' está generando revuelo a nivel global con sus últimas colaboraciones. La atlanticense lanzó canciones con Rauw Alejandro ('Te Felicito'), Ozuna ('Monotonía'), Manuel Turizo ('Copa Vacía'), Fuerza Regida ('El Jefe') y Karol G ('TQG'). Ese último sencillo, con la 'Bichota', las hizo merecedoras de gramófono en la última edición de los Premios Grammy Latinos ('Mejor Interpretación / Fusión Urbana').

Pues bien, al igual que Karol G, Shakira quiere lanzar un tour que recorra los diferentes rincones del planeta. La madre de Sasha y Milan está lista para volver a las tarimas y planea dar un espectáculo que marque época. La reconocida cantante nacional quiere que "las entradas sean asequibles", pues tiene el deseo de que todas las personas puedan asistir a sus conciertos.

"Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera", señaló la barranquillera en durante su visita a su fundación 'Pies Descalzos'.