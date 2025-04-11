¡Imparable! Shakira recibe reconocimiento tras hacer la gira latina más taquillera de la historia

Shakira ha hecho historia con su gira de estadios ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, pues con esta ha congregado a miles de fanáticos, por todo el mundo, quienes se han unido para celebrar sus 30 años de carrera.

Por esto, la barranquillera ha recibido el premio inaugural Billboard ‘Global Touring Icon Award’ tras haber batido múltiples récords alrededor del mundo.

Shakira obtiene reconocimiento de Billboard

Como parte de la Cumbre de Música en Vivo de Billboard 2025, celebrada el pasado 3 de noviembre, la intérprete recibió el reconocimiento mientras se encontraba en los ensayos oficiales para su más reciente presentación en Cali.

En compañía de algunos de sus bailarines, la mujer expresó su gratitud al dedicar el reconocimiento a todo su equipo de trabajo por sus esfuerzos y trabajar bajo su mismo nivel de compromiso y rigurosidad.

“Jamás pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría todos los estadios. Es increíble y motivador a la vez; siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque ya han pasado 30 años. Esta ha sido la mejor gira de mi vida, tal como la soñamos. Trabajamos muchísimo, superando cada obstáculo; no ha sido fácil, trabajamos muchísimas horas para que todo fuera tan bueno como la gente se merece”, manifestó la cantante.

Shakira rompe récords con su gira

Según Billboard Boxscore, los primeros 64 shows de la mujer ya han recaudado un total de 327,4 millones de dólares al vender 2,5 millones de entradas, de modo que, se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera de la historia.

Adicionalmente, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ se ha convertido en la segunda gira latina más taquillera en general con proyecciones que la llevarían a obtener el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre.

Dentro de estas cifras también se incluyen sus doce presentaciones en Ciudad de México al hacer la mayor cantidad de presentaciones consecutivas en dicho recinto.