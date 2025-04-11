CANAL RCN
Tendencias

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Miles de usuarios se han tomado las redes sociales para reportar sus inconvenientes al usar la aplicación en la web.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
10:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 4 de noviembre miles de usuarios reportaron la caída del servicio de WhatsApp Web en su versión de escritorio. Según la plataforma Downdetector, algunos de los principales reportes corresponden al de la dificultad que miles de usuarios han tenido a la hora de conectar sus teléfonos móviles con los ordenadores.

Waflera de la discordia: participantes viven momento de tensión en MasterChef
RELACIONADO

Waflera de la discordia: participantes viven momento de tensión en MasterChef

Caída de WhatsApp Web hoy 4 de noviembre

Los daños fueron reportados desde las 9:00 a.m. por lo que los usuarios migraron rápidamente a otras redes sociales como X para manifestar mayores detalles de las inconsistencias que el servicio estaba presentando.

Así mismo, varios blogs reportaron que mientras que algunos internautas no lograron ingresar a la aplicación en línea, otros tenían la bandeja de mensajes en blanco.

Aunque actualmente no hay un comunicado oficial por parte de Meta, empresa matriz del sistema de mensajería mundial, miles de personas no dudaron en dar a conocer su descontento con los inconvenientes que, en algunos casos, retrasaron las jornadas laborales.

Según Downdetector, los países de la región que presentaron el mayor número de reportes fueron Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Pese a que el daño fue breve, los comentarios en redes no se hicieron esperar ya que los afectados expresaron su angustia ante la inminente dependencia que se ha desarrollado alrededor de la aplicación y la relevancia de su uso, especialmente, en los entornos laborales actuales.

¿Cómo ver la superluna de noviembre?: aquí detalles del fenómeno astronómico
RELACIONADO

¿Cómo ver la superluna de noviembre?: aquí detalles del fenómeno astronómico

Transferencias por medio de WhatsApp

Por otro lado, son grandes las novedades que ha traído consigo la aplicación de mensajería más grande del mundo ya que ahora bancos del Grupo Aval poseen una nueva opción para habilitar pagos desde la app de mensajería con una función que se integra al sistema de pagos Bre-B.

La billetera digital dale! estará disponible para los clientes de los bancos: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco y Banco Popular. Para hacer uso de esta las personas deben tener una cuenta digital, con la billetera o con algunos de los bancos mencionados. Luego se podrá agregar a la persona de destino como contacto favorito dentro de la aplicación para realizar los respectivos pagos.

Desde WhatsApp, las personas solo tendrán que iniciar una conversación con el número oficial 315 269 6532 y seguir las instrucciones automáticas para realizar el envío de dinero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Karina García recibió dura sanción en 'La Mansión de Luinny' y así reaccionó

Karol G

¿Se acabó el amor? Crecen los rumores de la separación entre Karol G y Feid

Aida Victoria Merlano

Exnovio de Aida Victoria Merlano se pronunció tras enterarse del nuevo amor de la influencer

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

¿Bares tendrían alguna responsabilidad en la muerte de Jaime Esteban Moreno y María José Ardila?

Asesinato de estudiante de Los Andes en Bogotá genera un nuevo debate sobre responsabilidad en consumo de alcohol.

Estados Unidos

Falleció Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a sus 84 años

Cheney, quien acompañó a George W. Bush durante sus dos mandatos (2001-2009), fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos.

Mundial de fútbol

¡Insólito! Alemania le marca gol a Colombia a los 15 segundos en el Mundial Sub-17

Comercio

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud