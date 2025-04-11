Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Este martes 4 de noviembre miles de usuarios reportaron la caída del servicio de WhatsApp Web en su versión de escritorio. Según la plataforma Downdetector, algunos de los principales reportes corresponden al de la dificultad que miles de usuarios han tenido a la hora de conectar sus teléfonos móviles con los ordenadores.

Caída de WhatsApp Web hoy 4 de noviembre

Los daños fueron reportados desde las 9:00 a.m. por lo que los usuarios migraron rápidamente a otras redes sociales como X para manifestar mayores detalles de las inconsistencias que el servicio estaba presentando.

Así mismo, varios blogs reportaron que mientras que algunos internautas no lograron ingresar a la aplicación en línea, otros tenían la bandeja de mensajes en blanco.

Aunque actualmente no hay un comunicado oficial por parte de Meta, empresa matriz del sistema de mensajería mundial, miles de personas no dudaron en dar a conocer su descontento con los inconvenientes que, en algunos casos, retrasaron las jornadas laborales.

Según Downdetector, los países de la región que presentaron el mayor número de reportes fueron Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos. Pese a que el daño fue breve, los comentarios en redes no se hicieron esperar ya que los afectados expresaron su angustia ante la inminente dependencia que se ha desarrollado alrededor de la aplicación y la relevancia de su uso, especialmente, en los entornos laborales actuales.

Transferencias por medio de WhatsApp

Por otro lado, son grandes las novedades que ha traído consigo la aplicación de mensajería más grande del mundo ya que ahora bancos del Grupo Aval poseen una nueva opción para habilitar pagos desde la app de mensajería con una función que se integra al sistema de pagos Bre-B.

La billetera digital dale! estará disponible para los clientes de los bancos: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco y Banco Popular. Para hacer uso de esta las personas deben tener una cuenta digital, con la billetera o con algunos de los bancos mencionados. Luego se podrá agregar a la persona de destino como contacto favorito dentro de la aplicación para realizar los respectivos pagos.

Desde WhatsApp, las personas solo tendrán que iniciar una conversación con el número oficial 315 269 6532 y seguir las instrucciones automáticas para realizar el envío de dinero.