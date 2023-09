Shakira en el ojo del huracán por “oferta asquerosa” para ayudar a sus hijos con Piqué

Luego de su exitosa canción ‘El Jefe’, Shakira sigue estando en el radar en los medios de comunicación por diferentes acontecimientos, mientras unos siguen alabando el gran trabajo discográfico que ha tenido la colombiana durante el 2023, otros siguen dando a conocer detalles inéditos de lo que ha sucedido en la separación con Gerard Piqué.

Pues bien, uno de los medios que se ha encargado de revelar cada detalle de la vida privada de la cantante colombiana es El Nacional de Cataluña, que en esta oportunidad calificó una acción de Shakira como “oferta asquerosa” para poder ayudar a sus hijos antes de dejar Barcelona con rumbo a Miami.

El medio catalán replicó la afirmación que la periodista Silva Taulés hizo en el programa de Telecinco TardeAr, dejando claro que la colombiana hizo algunas acciones polémicas antes de que se fuera de Barcelona, esto con el fin de que sus hijos no sufrieran al momento de adaptarse a Miami.

“Cuando decidió que se iba a Miami, tuvo el permiso de Gerard Pique, habló con los padres de algunos de los amigos de los colegios de los dos hijos, que iban a uno distinto cada uno, y les ofreció llevarse a otros niños con ella a Miami: escolarizarlos, llevárselos con ella a su casa, mantenerlos durante un año entero”, indicó Silvia Taulés.

Según dio a conocer la comunicadora, esta actividad la realizó Shakira para que Milan y Sasha no tuvieran complicaciones para su adaptación en el país norteamericano: “lo hizo para que Milan y Sasha se pudieran adaptar mejor, no estuvieran solos y que no sintieran toda esa ruptura que estaban viviendo”.

Reacción de Shakira al ver que los padres no aceptaron la propuesta

Además, la encargada de revelar la información dio a conocer que ante la negativa de los padres, Shakira hizo otra oferta para que sus planes salieran como ella quería, asegurando que les ofreció trabajo y estadía en Miami.

“Cuando vio que algún padre tenía alguna reticencia, también les dijo que si querían les podía ayudar a encontrar trabajo en Miami y que se mudase toda la familia. No ha habido ningún padre que haya dicho que sí, que yo sepa no les ha convencido. Ella está muy volcada en sus hijos y tenía mucho miedo”, finalizó la comunicadora social.

Vale mencionar que esta periodista se ha encargado de revelar todo tipo de detalles de la vida privada de Shakira, incluso llegó a catalogar a la barranquillera de “vieja”.