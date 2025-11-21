Descubren fósil de tortuga de 13 millones de años y la nombran en honor a Shakira

Noticias RCN conoció que un equipo de investigadores del Desierto de la Tatacoa, en el norte del Huila encontraron el fósil de una tortuga de más de 13.000 millones de años.

Encuentran fósil de una tortuga de más de 13.000 millones de años en el Huila

Después de tres años de estudios, pudieron determinar que es una especie única en el mundo, lo que les inspiró para bautizarla, Shakiremis colombiana, en honor a la artista barranquillera Shakira.

La pieza arqueológica fue descubierta por campesinos del centro poblado de La Victoria, ubicado en el norte del desierto, uno de los yacimientos fósiles más grandes del mundo.

Otro de los aspectos más relevantes para los investigadores es que también se logró recuperar el cuerpo y la cabeza del reptil.

“En esta tortuga detectamos que su concha tiene una morfología muy especial para poder adaptarse a cualquier tipo de corriente. Además, hallamos su cráneo y pudimos hacerle una tomografía computarizada donde podemos observar parte de su cerebro, de sus oídos, y eso nos permitió también conocer que tiene un mosaico de características únicas en ese grupo de tortugas”, Andrés Felipe Vanegas, director e investigador del museo de la Tatacoa.

El análisis permitió establecer que se trata de una especie que se podía adaptar a cualquier terreno, en especial el tropical húmedo, tal como era antes de que se convirtiera en lo que es hoy la Tatacoa, un desierto.

Este detalle fue el que los inspiró para bautizar la especie en nombre de la artista barranquillera.

Shakiremis, el nombre de una tortuga de más de 13.000 millones de años

“El paleontólogo Daniel Cadena de la Universidad del Rosario, fue quien lideró esta investigación decidió llamar Shakiremis al género esta tortuga, ya que, pues primero es fan de Shakira y segundo, Shakira es una cantautora colombiana que es de gran reconocimiento a nivel mundial y ha apoyado también muchas causas en la educación, mediante su fundación pies descalzos”, añadió Vanegas.

Junto a la Shakiremis colombiana, en el museo se exhiben cerca de 4.000 fósiles de especies acuáticas, primates y reptiles que vivieron en el desierto de la Tatacoa, piezas que han despertado el interés de la comunidad científica.