CANAL RCN
Tendencias

Shakira sufrió un pequeño accidente en pleno concierto: todo quedó captado en video

La cantante sufrió un pequeño percance durante su presentación, pero sorprendió a sus seguidores al continuar el show.

Shakira
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
02:56 p. m.
Durante su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', Shakira vivió un percance inesperado en uno de sus shows, pero demostró por qué es una verdadera profesional sobre el escenario.

El accidente de Shakira

En uno de sus recientes conciertos, la cantante sufrió una pequeña lesión en la mano mientras interpretaba sus canciones. A pesar del incidente, no permitió que esto detuviera el espectáculo. Los fanáticos presenciaron cómo la artista manejó la situación con calma y manteniendo su estilo característico.

Según los videos que circulan en redes, Shakira se lastimó con un objeto mientras cantaba. Rápidamente, se deshizo del elemento que la había herido, ajustó su vestuario y continuó su presentación sin perder el ritmo ni la energía frente al público.

La gira de Shakira en América Latina

Actualmente, la barranquillera se encuentra en Quito, Ecuador, donde ha sorprendido a sus seguidores con shows llenos de emoción y energía. En sus primeras fechas en el estadio Olímpico Atahualpa, miles de asistentes llegaron de diferentes regiones del país y del extranjero, con una capacidad cercana a 35.000 personas por noche.

Desde el inicio de la gira, más de dos millones de personas han disfrutado de sus conciertos, consolidando el enorme impacto y la popularidad de Shakira en toda la región.

Por el momento, Shakira continuará su gira en Lima, Perú, donde ofrecerá tres presentaciones los días 15, 16 y 18 de noviembre. Luego, llevará su espectáculo a Chile (22 de noviembre), Paraguay (28 y 29 de noviembre), Uruguay (3 y 4 de diciembre) y Argentina (8, 9 y 11 de diciembre).

