Dos exnovios de Shakira asistieron a su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?

Ya pasó un tiempo desde que la barranquillera estuvo en la capital con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

Exparejas que estuvieron en el show de Shakira

Recordemos que la artista ofreció su concierto el pasado 1 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, donde miles de fanáticos disfrutaron de un show inolvidable.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia en el público de Antonio de la Rúa y Gustavo Gordillo, dos exparejas que marcaron la vida personal y profesional de Shakira.

En primer lugar, Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, mantuvo una relación con la cantante entre 2000 y 2011.

Su separación estuvo rodeada de polémica, ya que él interpuso una demanda por 100 millones de dólares, alegando derechos sobre las ganancias generadas durante su relación, aunque finalmente perdió el caso. No obstante, el destino volvió a unirlos en 2023, cuando Shakira regresó a Miami y ambos retomaron el contacto.

¿Shakira tiene una relación con Antonio de la Rúa?

Actualmente, todo apunta a que de la Rúa forma parte del equipo de la gira mundial de la barranquillera , pues ha sido visto muy cerca de ella, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación sentimental.

Por otro lado, el segundo exnovio presente fue Gustavo Gordillo, músico y exintegrante del grupo Poligamia, quien reside en Bogotá y continúa vinculado al ámbito musical. A través de sus redes sociales, compartió imágenes del concierto y expresó su admiración por la artista, confirmando así su asistencia al evento.