CANAL RCN
Shakira realizó una visita privada al Museo del Oro durante su paso por Bogotá

La artista colombiana recorrió el Museo del Oro junto a sus hijos en una visita nocturna y privada.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:01 p. m.
En el marco del mediático concierto de Shakira en Bogotá el pasado 1 de noviembre, desde la cuenta oficial del Museo del Oro revelaron que la artista realizó un recorrido privado por sus instalaciones junto a sus hijos Milan y Sasha.

El recorrido permitió a la artista conocer parte del legado prehispánico que conserva una de las instituciones culturales más representativas de Colombia, en un espacio reservado exclusivamente para ella y su familia.

Así fue la visita privada de Shakira en el museo

Paula Hernández, mediadora del museo, fue la encargada de guiar la visita y relató cómo se desarrolló la experiencia. Explicó que al inicio desconocía quién sería la visitante, y solo al final del día se confirmó la identidad de Shakira.

Como gesto de bienvenida, Hernández decidió obsequiar unas galletas con la figura del poporo quimbaya, pieza emblemática del museo. El detalle resultó oportuno cuando la artista comentó que tenía hambre antes de iniciar el recorrido.

Durante la visita, Shakira y sus hijos se detuvieron especialmente en el tercer piso del museo, donde se aborda la simbología de los objetos prehispánicos. Allí, la mediadora destacó el interés de la artista y sus hijos por las piezas y los significados culturales.

El Museo del Oro invitó al público a conocer sus recorridos guiados

Tras la visita, el Museo del Oro reiteró su invitación a todos los visitantes a participar en sus recorridos guiados gratuitos, disponibles en español e inglés sin necesidad de reserva previa.

Las visitas se realizan de martes a viernes a las 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 4:00 p.m., y los sábados desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El museo, ubicado en la Carrera 6 #15–88 de Bogotá, abre de martes a sábado entre las 9:00 a.m. y 7:00 p.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada tiene un costo de $5.000, y los domingos es gratuita.

