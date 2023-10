Shakira posó vestida de sirena y revolucionó las redes sociales: acá la sensual foto

Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial. Mensualmente, la barranquillera tiene 65.8 millones de oyentes en la plataforma de 'Spotify'. Sus últimos sencillos, tales como 'El Jefe' y 'TQG', han recibido una acogida impresionante por la industria musical. Pues bien, además de su talento en los escenarios, 'Shaki' ha dado de qué hablar en la moda.

A sus 46 años, la tres veces ganadora en los Premios Grammy es considerada una de las artistas más sexys del planeta. Su característico baile despierta todo tipo de emociones entre sus seguidores. De hecho, en la última edición de los Premios MTV VMAs, la atlanticense y su compatriota Karol G se 'robaron' el foco de todas las cámaras por su sensual coreografía.

Además de su envidiable físico, Shakira tiene un estilo que ha marcado tendencia. En noviembre del año pasado, una de las marcas más elegantes y sofisticadas a nivel global confiaron en ella, convirtiéndola en su imagen para la campaña festiva 'The night before'. Se trata de la casa británica de moda de lujo Burberry.

Este jueves 19 de octubre, la famosa cantante nacida en la 'arenosa' publicó una imagen en la que aparece vestida como una sirena. "Qué placer estar en British Vogue, con mi amigo Riccardo Tisci", fuero las palabras de Shakira, en su cuenta oficial de 'X'.

What a pleasure to be at @BritishVogue with my friend Riccardo Tisci❣️ pic.twitter.com/rEiXA9StSK