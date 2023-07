Shakira confesó su enorme molestia luego que le negaran inicialmente su canción con Bizarrap

Shakira ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos meses luego de su comentada separación del exfutbolista español Gerard Piqué y las canciones que estrenó a raíz de la infidelidad que sufrió, las cuales al parecer tuvieron algunos problemas previos a sus lanzamientos y así lo dejó saber la propia barranquillera.

En entrevista con el programa ‘Primer Impacto’ de Univisión, la colombiana reveló algunos detalles de lo que ocurrió en su vida antes de estrenar su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Tal y como había mencionado en entrevistas anteriores, su hijo Milan fue uno de los que la animó a grabar una sesión con Bizarrap debido al gran estrellato del argentino en los últimos años. Así, la barranquillera se decidió a escribir una ‘tiradera’ para su expareja y la infidelidad de la que fue víctima.

Aunque este éxito mundial rompió récords en diferentes plataformas digitales, la verdad es que la canción estuvo cerca de no salir al público debido a que el equipo de trabajo de Shakira no estaba muy de acuerdo con que la barranquillera sacara este tipo de música en contra de Gerard Piqué y su nueva novia.

“Mucha gente alrededor mía, de mí equipo eran: ‘no vas a sacar esa canción Shakira, pero ¿en qué estás pensando? tienes que cambiar la letra’. Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que realmente expresarme”, reveló la cantante en medio de su entrevista.

La cantante fue contundente al asegurar que siempre ha trabajado bajo sus valores y la música es su mecanismo para expresar lo que siente.

“Expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable”, añadió la barranquillera.

Al ser consultada sobre el éxito que tuvo esta canción en todo el mundo, la artista manifestó: “La definición del éxito es tan subjetiva. Para mí es simplemente hacer lo quieres, lo que te gusta con la libertad de poder expresarte y expresar tus emociones”.

“Estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior”, agregó.

Finalmente, Shakira tuvo un mensaje para sus millones de fans, quienes la estuvieron apoyando a lo largo del difícil proceso de separación: “Creo que tengo los mejores fans del mundo, creo que realmente son impresionantes. Mis fans son lo más lindo, me conocen tanto, me comprenden, me defienden y me siento tan arropada por ellos”, concluyó.