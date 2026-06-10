CANAL RCN
Tendencias

Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en los juzgados: esto es lo que estaría pidiendo la cantante

La barranquillera es tendencia tras protagonizar un nuevo encuentro con el padre de sus hijos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira no solamente se encuentra llamando la atención de miles de fanáticos en el mundo con su residencia actual que se encuentra llevando a cabo en Madrid, España, y que ha convocado a miles de asistentes durante los más recientes fines de semana.

Ahora, los asuntos legales de la mujer han vuelto a tomar protagonismo en las horas más recientes ya que, una vez más, tuvo que regresar a los juzgados españoles para discutir las visitas entre el exfutbolista y sus hijos.

Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video
RELACIONADO

Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video

Shakira y Piqué se reencuentran tras casi cuatro años

En el marco de la residencia, Shakira realizó una pausa para trasladarse hasta los juzgados de Barcelona y discutir allí el régimen de visitas que se estableció entre el español y sus hijos Sasha y Milán, quienes viven con la barranquillera en Miami.

Según el equipo legal de la mujer, dicho encuentro en la Ciudad de la Justicia de Barcelona tuvo como objetivo presentar la solicitud de la reducción de los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami y Barcelona.

En el comunicado, los representantes legales de Shakira aseguran de que dicha solicitud tiene el objetivo de proteger el bienestar emocional, físico y académico de los menores al reducir dichos trayectos.

Como parte de las peticiones se propuso que Gerard sea el encargado de realizar los desplazamientos hacia Miami durante los periodos de vacaciones más cortos. Con ello también se busca que los pequeños logren mantener su rutina escolar, familiar y social.

Sin embargo, la petición de la mujer hace énfasis en el nulo interés por reducir el tiempo que ambos menores comparten junto a su padre, quien actualmente vive en Barcelona.

Por supuesto, las imágenes de ambos saliendo del juzgado ya se ha tomado las redes sociales y es tema de discusión entre los internautas ya que se presume que, después de varios años, este sería el más reciente encuentro entre Shakira y Piqué.

Karol G preocupó a sus fanáticos: ¿tuvo que recibir asistencia médica durante su más reciente show?
RELACIONADO

Karol G preocupó a sus fanáticos: ¿tuvo que recibir asistencia médica durante su más reciente show?

Shakira anunció su última fecha en España

La intérprete de ‘Antología’ sorprendió recientemente con el anuncio de la que será su nueva y última presentación en España, como parte de su residencia en Madrid. Pero dicho anuncio llegó con nuevas sorpresas ya que la mujer anunció que realizará su gran despedida junto a Maluma, Beéle y Dani Martín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Jay Wheeler en Bogotá 2027: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto

Masterchef Celebrity Colombia

Reintegro en la cocina de MasterChef Celebrity: ¿quiénes son los candidatos?

Información Institucional

El auge de la moderación: la revolución de las bebidas 0.0

Otras Noticias

Cauca

Hallan 400 kilos de material explosivo dentro de un vehículo en Santander de Quilichao, Cauca

Las primeras indagaciones apuntan a que los explosivos podrían haber sido destinados a acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

Independiente Santa Fe

¿Perdería los puntos? Santa Fe jugó con cuatro extranjeros vs. Medellín

Los 'cardenales' jugaron con cuatro jugadores extranjeros durante casi 10 minutos del encuentro que finalizarían ganando por 1-0.

México

Detienen en México a líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Dólar

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre

Invima

Invima prohíbe la venta de popular crema facial en Colombia