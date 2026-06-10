Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en los juzgados: esto es lo que estaría pidiendo la cantante

Shakira no solamente se encuentra llamando la atención de miles de fanáticos en el mundo con su residencia actual que se encuentra llevando a cabo en Madrid, España, y que ha convocado a miles de asistentes durante los más recientes fines de semana.

Ahora, los asuntos legales de la mujer han vuelto a tomar protagonismo en las horas más recientes ya que, una vez más, tuvo que regresar a los juzgados españoles para discutir las visitas entre el exfutbolista y sus hijos.

Shakira y Piqué se reencuentran tras casi cuatro años

En el marco de la residencia, Shakira realizó una pausa para trasladarse hasta los juzgados de Barcelona y discutir allí el régimen de visitas que se estableció entre el español y sus hijos Sasha y Milán, quienes viven con la barranquillera en Miami.

Según el equipo legal de la mujer, dicho encuentro en la Ciudad de la Justicia de Barcelona tuvo como objetivo presentar la solicitud de la reducción de los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami y Barcelona.

En el comunicado, los representantes legales de Shakira aseguran de que dicha solicitud tiene el objetivo de proteger el bienestar emocional, físico y académico de los menores al reducir dichos trayectos.

Como parte de las peticiones se propuso que Gerard sea el encargado de realizar los desplazamientos hacia Miami durante los periodos de vacaciones más cortos. Con ello también se busca que los pequeños logren mantener su rutina escolar, familiar y social.

Sin embargo, la petición de la mujer hace énfasis en el nulo interés por reducir el tiempo que ambos menores comparten junto a su padre, quien actualmente vive en Barcelona.

Por supuesto, las imágenes de ambos saliendo del juzgado ya se ha tomado las redes sociales y es tema de discusión entre los internautas ya que se presume que, después de varios años, este sería el más reciente encuentro entre Shakira y Piqué.

Shakira anunció su última fecha en España

La intérprete de ‘Antología’ sorprendió recientemente con el anuncio de la que será su nueva y última presentación en España, como parte de su residencia en Madrid. Pero dicho anuncio llegó con nuevas sorpresas ya que la mujer anunció que realizará su gran despedida junto a Maluma, Beéle y Dani Martín.